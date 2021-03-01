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futebol

Veja os gols de Atlético-MG e URT pela primeira rodada do Mineiro

O Galo venceu o time de Patos de Minas no Mineirão por 3 a 0, na última partida do goleiro Victor pelo clube alvinegro...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 00:30

LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2021 às 00:30
O Atlético-MG estreou com vitória no Campeonato Mineiro de 2021. O Galo derrotou a URT por 2 a 0, gols de Tardelli e Marrony, neste domingo, 28 de fevereiro, no Mineirão. A partida foi sem grandes dificuldades para o alvinegro, que teve o controle total das ações e pôde colocar vários jovens jogadores em campo para serem observados. Boa parte do time campeão brasileiro sub-20 esteve em campo diante do Trovão Azul. Mas, a grande atração do domingo foi a despedida de Victor, que encerrou sua passagem pelo Galo após nove anos de clube, com 424 jogos e muitos títulos. Várias reverências foram feitas ao arqueiro, que se emocionou com o fim da jornada pelo clube mineiro. Confira os gols do Galo no vídeo acima. (Pedro Souza/Atlético-MG)

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