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Veja os gols da vitória do Galo sobre o Furacão no Mineirão

O time mineiro se mantém firme na vice-liderança, com um ponto a menos do que o líder Palmeiras...
LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2021 às 18:11

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 18:11

O Atlético-MG chegou à sua sétima vitória seguida no Campeonato Brasileiro após derrotar o Athletico-PR por 2 a 0, gols de Vargas e Neto, o que deixou a equipe mineira apenas um ponto de distância para o líder Palmeiras (32 a 31). Já o Furacão caiu para sexta posição, com 23 pontos, ficando mais distante do G4 do Brasileirão. O time mineiro não contou com Hulk, com uma inflamação nos olhos, mas conseguiu fazer um jogo que lhe desse mais três pontos, se mantendo firme na luta pela liderança da competição. Veja os gols no vídeo acima. O alvinegro chegou à sua sétima vitória seguida no Brasileirão ao bater o time paranaense-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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