Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Veja os gols da vitória do Avaí sobre o Cruzeiro no Mineirão

A Raposa foi dominada pelo time catarinense e está perto da zona do rebaixamento. Já o Leão se aproximou do G4 do campeonato...

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 19:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jul 2021 às 19:28
Em mais uma atuação ruim, o Cruzeiro foi derrotado em casa pelo Avaí por 3 a 0, no Mineirão, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Renato, duas vezes, e Marcos Serrato. O time catarinense subiu para a sexta colocação, com 18 pontos, ficando a dois do G4 do campeonato. A Raposa caiu para a 15ª posição, estacionando nos 11, ficando bem perto da zona do rebaixamento. A partida no Mineirão foi dominada pelo Leão, que soube se aproveitar das fragilidades da Raposa, que a cada rodada mostra que ainda há muito o que fazer se quiser pensar em conseguir se aproximar do acesso. Foi a 50ª rodada longe do G4, local que o Cruzeiro nunca conseguiu alcançar na competição. veja os gols no vídeo acima. O Avaí dominou a Raposa em casa e está apenas dois pontos do G4-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados