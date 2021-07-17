Veja os gols da vitória do Avaí sobre o Cruzeiro no Mineirão

Em mais uma atuação ruim, o Cruzeiro foi derrotado em casa pelo Avaí por 3 a 0, no Mineirão, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Renato, duas vezes, e Marcos Serrato. O time catarinense subiu para a sexta colocação, com 18 pontos, ficando a dois do G4 do campeonato. A Raposa caiu para a 15ª posição, estacionando nos 11, ficando bem perto da zona do rebaixamento. A partida no Mineirão foi dominada pelo Leão, que soube se aproveitar das fragilidades da Raposa, que a cada rodada mostra que ainda há muito o que fazer se quiser pensar em conseguir se aproximar do acesso. Foi a 50ª rodada longe do G4, local que o Cruzeiro nunca conseguiu alcançar na competição. veja os gols no vídeo acima. O Avaí dominou a Raposa em casa e está apenas dois pontos do G4-(Bruno Haddad/Cruzeiro)