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Veja os gols da vitória do Atlético-MG sobre o Fortaleza pela Série A

O time mineiro derrotou os cearenses fora de casa e segue firme na ponta do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 18:10

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2021 às 18:10
Em um jogo seguro, firme e mostrando a força do seu elenco, o Atlético-MG venceu o Fortaleza por 2 a 0, gols de Zaracho e Junior Alonso, neste domingo, 12 de setembro, no Castelão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira chegou aos 42 pontos, ficando a sete pontos do vice-líder Palmeiras, que perdeu para o Flamengo, novo terceiro colocado, no lugar do Fortaleza, que caiu para a quarta posição, ficando com 33 pontos. Bem armado em campo e sabendo usar das brechas dadas pelo Leão do Pici, o Galo mostrou a força do seu elenco diante do bom time cearense. Foi uma vitória de quem vai manter firme a busca do sonhado título nacional. (Pedro Souza/Atlético-MG)

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