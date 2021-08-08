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Veja os gols da virada do Galo sobre o Juventude, que deu a liderança do Brasileirão ao alvinegro

O time mineiro superou os gaúchos fora de casa e assumiram a ponta do campeonato...
LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2021 às 18:24

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 18:24

O Atlético-MG é o novo líder do Campeonato Brasileiro. O Galo venceu o Juventude por 2 a 1, de virada, gols de Hulk e Nathan Silva, com Paulinho Bóia anotando o tento gaúcho. Assim, os mineiros assumiram a ponta do campeonato, com 34 pontos, dois a mais do que o Palmeiras. O duelo em Caxias do Sul, neste domingo, 8 de agosto, dia dos pais, pela 15ª rodada, foi a oitava rodada seguida do alvinegro na competição, seu recorde na era dos pontos corridos. A equipe mineira teve de buscar forças em campo para sair vencedor, já que começou perdendo, fez um primeiro tempo ruim mas a qualidade do seu elenco e outra boa jornada de Hulk, foram determinantes para o Galo obter mais três pontos na classificação.
Próximos jogos O Galo tem compromisso pela Libertadores na quarta-feira, 11 de agosto, às 21h30, diante do River Plate, pelas quartas de final da competição sul-americana. No Brasileiro, o duelo será pela liderança diante do Palmeiras, sábado, 14 de agosto, às 19h, no Mineirão. O Juventude terá pela frente, no mesmo dia, só que às 17h, o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. Hulk homenageou seupai, Gilvan, e foi o responsável por iniciar a reação do Galo diante do Juventude-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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