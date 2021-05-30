Veja os gols da virada do Fortaleza sobre o Galo pelo Brasileirão

O badalado Atlético-MG, candidato ao título Brasileiro de 2021, começou mal sua caminhada no campeonato. O Galo levou uma virada do Fortaleza e perdeu por 2 a 1, dois gols de Yago Pikachu, com Hulk descontando para o alvinegro, neste domingo, 30 de maio, no Mineirão, em jogo válido pela primeira rodada da competição. A manhã alvinegra não foi de grande futebol, errando muito na parte defensiva, além de não conseguir manter o ritmo imposto no primeiro tempo, quando dominou o jogo e venceu a etapa inicial. Todavia, com a entrada de Pikachu na equipe nordestina, a partida mudou completamente, com ele decidindo o duelo e surpreendendo o Galo em pleno Mineirão. Veja os gols no vídeo acima.