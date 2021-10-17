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Veja os gols da virada do Atlético-GO sobre o Galo em Goiânia

O time mineiro não teve boa jornada e torce para tropeço do Flamengo nas próximas rodadas para não perder a "gordura" de pontos...
LanceNet

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Publicado em 

17 out 2021 às 20:28

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 20:28

De virada, o Atlético-GO venceu o líder Atlético-MG por 2 a 1, gols de Olveira e Janderson, com Nathan Silva marcando para o time mineiro. derrota do Galo encerrou uma longa invencibilidade de 18 jogos no Brasileirão. O duelo foi disputado neste domingo, 17 de outubro, em Goiânia, pela 27ª rodada. O Dragão foi mais eficiente na maior parte do jogo do que o alvinegro, que fez mais um jogo oscilante, tendo bons e maus momentos. O resultado não tira o Atlético-MG da liderança, que segue na ponta com 56 pontos, mas pode ver a diferença cair caso o Flamengo derrote o Cuiabá na sequência da rodada. Para os goianos, vencer a melhor equipe da competição significou acabar com um jejum de 10 jogos sem conseguir a vitória e ainda subir na classificação, chegando aos 34 pontos, na 10ª colocação.
Próximos jogos​O Galo volta a campo pelo Brasileiro no domingo, 24 de outubro, às 16h, contra o Cuiabá, no Mineirão. Antes, na quarta-feira, 20, encara primeiro duelo das semifinais da Copa do Brasil diante do Fortaleza, em BH. A volta será no dia 27, na capital cearense. Já o Dragão vai enfrentar o Fortaleza, no sábado, 23,às 149h15, no Castelão. A equipegoiana foi mais eficiente e levou os três pontos-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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