Veja os gols da virada do Atlético-GO sobre o Galo em Goiânia

De virada, o Atlético-GO venceu o líder Atlético-MG por 2 a 1, gols de Olveira e Janderson, com Nathan Silva marcando para o time mineiro. derrota do Galo encerrou uma longa invencibilidade de 18 jogos no Brasileirão. O duelo foi disputado neste domingo, 17 de outubro, em Goiânia, pela 27ª rodada. O Dragão foi mais eficiente na maior parte do jogo do que o alvinegro, que fez mais um jogo oscilante, tendo bons e maus momentos. O resultado não tira o Atlético-MG da liderança, que segue na ponta com 56 pontos, mas pode ver a diferença cair caso o Flamengo derrote o Cuiabá na sequência da rodada. Para os goianos, vencer a melhor equipe da competição significou acabar com um jejum de 10 jogos sem conseguir a vitória e ainda subir na classificação, chegando aos 34 pontos, na 10ª colocação.