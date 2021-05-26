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futebol

Veja os gols da goleada do Galo sobre o La Guaira pela Libertadores

O time mineiro não deu chances aos venezuelanos e garantiram o 1º lugar geral na fase de grupos da Libertadores...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 00:17

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 00:17
Crédito: O Galo poderá jogar todos os jogos de volta do mata-mata em casa até as semifinais, caso chegue à esta fase-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG é o melhor time da fase de grupos da Copa Libertadores. O time alvinegro conseguiu o feito ao derrotar o Deportivo La Guaira, da Venezuela, por 4 a 0, gols de Savarino, Marrony, Hulk e Nathan, nesta terça-feira, 25 de maio, pela sexta rodada do Grupo H. A equipe mineira já estava classificada e com a ponta da sua chave garantida. Todavia, a meta era pontuar para ser o melhor time de toda a competição e poder jogar em casa em todos os mata-mata até a fase semifinal, caso chegue lá. Veja os gols abaixo. O sorteio das oitavas de final será no dia 2 de junho. E, algumas pedreiras podem aparecer como River Plate, Boca Juniors, Santos ou São Paulo. Mas, como fez bem sua parte, o Galo poderá focar em começar bem o Brasileiro, pois a Libertadores só volta em julho, após a Copa América. O Atlético encerrou a fase de grupos com 16 pontos, melhor ataque, com 15 gols e melhor defesa, com apenas três sofridos. Sua melhor campanha na história do clube nesta fase da competição. Próximos jogos​O Galo folga na Libertadores, que retorna em julho. Enquanto isso, o alvinegro terá a estreia no Campeonato Brasileiro, no domingo, 30 de maio, às 11h, contra o Fortaleza, no Mineirão.

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