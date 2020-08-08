Veja os dias e horários das quartas de final da Liga dos Campeões

Estão definidos todos os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Com as classificações de Barcelona e Bayern de Munique neste sábado, e Manchester City e Lyon na sexta-feira (7), os duelos na fase final, que a partir de agora será disputada em Lisboa, estão confirmados.
MANCHESTER CITY X LYONApós eliminarem os favoritos Real Madrid e Juventus, respectivamente, o time de Pep Guardiola encara Bruno Guimarães e companhia no sábado (15 de agosto), às 16h (de Brasília), no Estádio José Alvalade.
O vencedor de Atalanta e PSG encara na semifinal o vencedor de RB Leipzig e Atlético de Madrid. Do outro lado da chave, quem passar de Barcelona e Bayern de Munique encara quem passar de Manchester City e Lyon. As semifinais ocorrem nos dias 18 e 19 de agosto. A final será no dia 23.
Todos os duelos serão em jogo único, e em caso de empate a partida irá para a prorrogação. Persistindo, decisão por pênaltis.