futebol

Veja os detalhes do acerto de Bruno Guimarães com o Newcastle

Meio-campista brasileiro acerta contrato com o clube inglês até 2026 e atleta irá passar por exames médicos ainda nesta sexta-feira, em Belo Horizonte...

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 08:31

28 jan 2022 às 08:31
O Newcastle acertou a compra do meia Bruno Guimarães junto ao Lyon na última quinta-feira. O jornalista Fabrizio Romano publicou alguns detalhes do acerto entre o brasieiro e o clube da Premier League, como o contrato que irá até 2026.Os Magpies acertaram a compra do atleta por 40 milhões de euros (R$ 240 milhões) fixos e oito milhões de euros (R$ 48 milhões) em variáveis. No entanto, ainda falta definir as taxas que serão pagas aos empresários do ex-camisa 39 como último detalhe da operação.
O Newcastle prepara a papelada necessária para que o contrato seja assinado o quanto antes. Os ingleses também enviaram um membro da equipe médica para monitorar os exames pelos quais Bruno Guimarães deve realizar ainda nesta sexta-feira, em Belo Horizonte.
O atleta está integrado com a Seleção Brasileira, embora não tenha entrado em campo no duelo contra o Equador, na última quinta-feira. Na próxima terça-feira, a equipe de Tite entra em campo novamente e após o jogo, o meia deve se encaminhar para a Inglaterra.
