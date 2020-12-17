Veja os confrontos e datas das semifinais da Supercopa da Espanha

A Federação Espanhola realizou o sorteio das semifinais da Supercopa da Espanha nesta quinta-feira. O Barcelona irá enfrentar a Real Sociedad no dia 13 de janeiro, em Córdoba, enquanto o Real Madrid encara o Athletic Bilbao no dia 14 de janeiro, em Málaga. A final do torneio acontecerá no dia 17 de janeiro, em Sevilha.

Como campeão espanhol, o Real Madrid deveria enfrentar o vice-campeão da Copa do Rei. No entanto, como a final entre Real Sociedad e Athletic Bilbao ainda não foi realizada, merengues e culés não tinham seus rivais definidos previamente e por conta disso houve a necessidade da realização do sorteio.O Barça é o maior vencedor da competição com 13 títulos, mas o Real Madrid segue na cola com 11 troféus da Supercopa da Espanha. O time dirigido por Zidane foi o campeão da última edição em final protagonizada contra o Atlético de Madrid na Arábia Saudita.