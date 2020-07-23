Veja os 5 principais jogadores latino-americanos da temporada da La Liga

Crédito: Messi foi o principal latino-americano da última temporada do Campeonato Espanhol (AFP

Há uma forte tradição de jogadores latino-americanos fazendo de tudo na La Liga, e não foi diferente na atual temporada 2019/2020. Por conta disso, listamos cinco dos melhores da última campanha, que foram verdadeiros destaques em suas respectivas equipes.

Lionel Messi (Barcelona)​Mais uma vez, Lionel Messi foi a grande estrela do Barcelona na temporada. Pelo quarto ano consecutivo - e pela sétima vez no geral -, o argentino camisa 10 faturou o prêmio Pichichi de melhor marcador do futebol espanhol, com 25 gols. Além disso, ele também forneceu 21 assistências a seus companheiros de equipe ao longo da campanha, quebrando o recorde de assistências em uma única temporada na primeira divisão da Espanha. Ele foi simplesmente espetacular por mais uma vez.

Casemiro (Real Madrid)​O Real Madrid conquistou o título da La Liga Santander 2019/2020, e Casemiro foi - sem dúvidas - uma das principais razões. O meio-campista brasileiro foi a base de toda a equipe, pois desempenhou perfeitamente suas funções de defesa ao mesmo tempo em que contribuiu para o ataque, com quatro gols: dentre eles, o da vitória crucial por 2-1 sobre o Sevilla FC. Isso, sem falar que na noite da grande conquista, o primeiro gol dos blancos veio de um passe de Casemiro, que recuperou a posse de bola e iniciou um belo contra-ataque.

Pervis Estupiñán (Osasuna)​Não podemos deixar de lembrar quão boa foi a temporada 2019/2020 do equatoriano Pervis Estupiñán, com a camisa do Osasuna. Depois que o lateral-esquerdo ajudou a promover o Mallorca em 2018/2019, ele se mudou para o clube de Navarra, sendo novamente muito importante. Além do brilhante gol na vitória sobre o Valencia - e das seis assistências -, contribuindo bastante com o setor ofensivo, Estupiñán se destacou pelo seu trabalho na defesa, tornando-o indiscutivelmente o melhor lateral-esquerdo de toda a La Liga Santander nesta temporada.

Lucas Ocampos (Sevilla)​Esta foi a primeira temporada de Lucas Ocampos no Sevilla, e ele já se tornou um favorito dos fãs. Além dos gols marcados ao longo de toda a campanha da La Liga, o argentino também mostrou muita vontade dentro de campo, lutando pela posse de bola. Ocampos mostrou que está disposto a fazer qualquer coisa em busca da vitória, inclusive atuando como goleiro de emergência - em um triunfo sobre o Eibar, já na reta final da temporada -, onde fez uma grande defesa nos minutos finais contra o próprio goleiro adversário, Marko Dmitrović.