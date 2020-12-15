Veja onde assistir o Bayern em busca da liderança do Campeonato Alemão

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Após perder a liderança do Campeonato Alemão no último final de semana, o Bayern de Munique volta a campo para encarar o Wolfsburg nesta quarta-feira, às 16h30 (horário de Brasília). O time dirigido por Hansi-Flick vive um momento irregular e não consegue vencer há duas partidas, enquanto o rival vem embalado com quatro vitórias nas últimas cinco rodadas e apenas três pontos atrás dos bávaros.

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Projeção

- Oliver Glasner tem uma boa ideia sobre futebol e a sua equipe implementa bem. Eles sempre tiveram longas semanas e tempo para se preparar. Seu time tem muito sucesso e uma gana por gols - contou Flick.

Esperança

A maior esperança do Bayern de Munique está nos pés de Lewandowski, artilheiro da competição com 13 gols marcados e que irá atuar na véspera de concorrer ao prêmio The Best da Fifa dado ao melhor jogador da última temporada. No entanto, o polonês terá a difícil missão de furar a 3ª melhor defesa da Bundesliga com apenas 11 gols sofridos.

Outros jogos

Além do Bayern de Munique, o líder Bayer Leverkusen também entra em campo nesta quarta-feira e viaja para encontrar o Colônia, às 16h30 (horário de Brasília). Já o RB Leipzig também irá jogar fora de casa, mas contra o Hoffenheim em busca de seguir perseguindo os líderes do Campeonato Alemão.

FICHA TÉCNICA:Bayern de Munique x Wolfsburg

Data e horário: 16/12/2020, às 16h30 (de Brasília)Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Onde assistir: One Football

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Hansi-Flick)Neuer; Pavard, Boateng, Alaba e Davies; Tolisso, Goretzka, Sané, Muller e Coman; Lewandowski.

Desfalques: Kimmich, Javi Martínez e Nianzou (machucados).

WOLFSBURG (Técnico: Oliver Glasner)Casteels; Mbabu, Lacroix, Brooks e Roussillon; Arnold, Schlager; Baku, Philipp, Brekalo; Weghorst.