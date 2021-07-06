Veja oito nomes que podem deixar o Paris Saint-Germain nesta janela

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O Paris Saint-Germain tem sido um dos clubes mais ativos no mercado após as contratações de WIjnaldum, Hakimi e dos acordos próximos com Sergio Ramos e Donnarumma. No entanto, segundo o "L1Equipe", Leonardo, diretor esportivo do clube, busca uma receita na casa dos 180 milhões de euros (R$ 1 bilhão) com vendas nesta janela de transferências. Confira oito nomes que podem deixar a capital francesa.Pablo Sarabia - Apesar dos 29 anos de idade, Sarabia tem feito uma boa Eurocopa com a Espanha sob comando do técnico Luis Enrique. O PSG espera surfar no momento vivido pelo atacante e negociálo por cerca de 22 milhões de euros (R$ 132,4 milhões).

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Mauro Icardi - O argentino foi contratado em definitivo pela equipe francesa na última temporada, mas não convence e é desejo de outros clubes, como a Juventus. O centroavante pode deixar Paris por cerca de 40 milhões de euros (R$ 240,8 milhões).

Rafinha Alcântara - O brasileiro fez uma última temporada consistente apesar de ser um atleta que costumava iniciar os jogos no banco. O meia é especulado no Milan, que perdeu Calhanoglu, e pode sair do PSG por 15 milhões de euros (R$ 90,3 milhões).

Leandro Paredes - O volante argentino é um dos principais nomes do elenco, mas a chegada de Wijnaldum faz com que o meia perca seu posto de titular. O atleta, que está na Copa América, pode ser negociado por 20 milhões de euros (R$ 120,4 milhões).

Idrissa Gueye - Assim como Paredes, Gueye teve sua importância na última temporada e é um dos atletas favoritos do técnico Mauricio Pochettino, mas deve perder espaço no plantel e pode sair por 15 milhões de euros (R$ 90,3 milhões)

Tilo Kehrer - Na temporada em que o PSG chegou na final da Champions League, o defensor atuou na lateral direita. No entanto, o jogador perde espaço com a contratação de Hakimi e Sergio Ramos e o clube francês está disposto a vendê-lo por 24 milhões de euros (R$ 144,4 milhões).

Abdou Diallo - Assim como Icardi, o francês chegou há dois anos no PSG, mas se desvalorizou. O zagueiro não tem muita função com o elenco contando com Marquinhos, Sergio Ramos e Kimpembe. Com isso, o atleta de 25 anos pode sair por 25 mihões de euros (R$ 150,5 milhões).