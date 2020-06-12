Veja o que vai pintar na telinha no fim de semana esportivo

Não deixe de acompanhar as principais atrações na telinha neste fim de semana. Tem jogos ao vivo das semifinais da Copa da Itália, o retorno do futebol espanhol com transmissão dos jogos de Barça, Real Madrid e Atlético, rodada do Turco (até em TV aberta) e Alemão e três momentos inesquecíveis, do esporte: a incrível virada (na final da Mercosul 2000) do Vasco sobre o Palmeiras no 'Jogo do Século', o amistoso Brasil x Resto do Mundo que marcou a despedida de Garrincha e a luta mais polêmica da carreira de Muhammad Ali
Sexta-feira (12/6)
Campeonato Espanhol - Granada x Getafe, 14h20 - ESPN Brasil
Campeonato Turco - Fenerbahçe x Kaysespor, 15h -DAZN
Campeonato Alemão -Hoffenheim x RB Leipzig, 15h25 - Fox Sports
Copa da Itália - Juventus x Milan, 16h - DAZN -
Campeonato Português - Sporting x Paços de Ferreira, 17h10 - ESPN Brasil
Para recordar (boxe) - Muhammad Ali x Sonny Linston - Luta de 1965
Sábado 13/6
Campeonato Alemão - Hertha Berlin x Eintracht Frankfurt, 10h20 - ESPN Brasil
Campeonato Alemão - Bayern de Munique x Borussia Moechengladbach, 13h20 - ESPN Brasil
Campeonato Turco - Besiktas x Antalyaspor, 15h - Rede TV e DAZN
Copa da Itália - Napoli x Inter de Milão, 16h - DAZN
Campeonato Espanhol - Mallorca x Barcelona, 17h - Fox Premium
Domingo 14/6
Campeonato Espanhol - Athletic Bilbao x Atlético de Madrid, - 9h - Fox Sports
Campeonato Alemão - Mainz x Augsburg, 10h20 - ESPN Brasil
Campeonato Alemão - Schalke 04 x Bayer Leverkusen, 12h55 - Fox Sports
Campeonato Espanhol - Real Madrid x Eibar, 14h30 - ESPN Brasil
Campeonato Turco - Rizesport x Galatasaray, 15h - DAZN
Para recordar - Final da Mercosul 1999, Palmeiras x Vasco, domingo 16h - Band
Para recordar - Despedida de Garrincha - Domingo, 21h - Gazeta
Segunda-feira
Campeonato Espanhol - Levante x Sevilla, 14h30 ESPN Brasil
Campeonato Turco - Sivaspor x Denizlispor, 15h - DAZN
