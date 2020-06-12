futebol

Veja o que vai pintar na telinha no fim de semana esportivo

Volta do futebol na Itália e na Espanha, jogos do Português, Turco e Alemão e para recordar: uma façanha vascaína, a despedida de Garrincha e a luta mais polêmica de Ali...
Publicado em 12 de Junho de 2020 às 20:53

Crédito: Algumas atrações: CR7 em campo, show de Romário em 2000 e a despedida de Garrincha em 1973, (AFP e Divulgação
Não deixe de acompanhar as principais atrações na telinha neste fim de semana. Tem jogos ao vivo das semifinais da Copa da Itália, o retorno do futebol espanhol com transmissão dos jogos de Barça, Real Madrid e Atlético, rodada do Turco (até em TV aberta) e Alemão e três momentos inesquecíveis, do esporte: a incrível virada (na final da Mercosul 2000) do Vasco sobre o Palmeiras no 'Jogo do Século', o amistoso Brasil x Resto do Mundo que marcou a despedida de Garrincha e a luta mais polêmica da carreira de Muhammad Ali
Sexta-feira (12/6)
Campeonato Espanhol - Granada x Getafe, 14h20 - ESPN Brasil
Campeonato Turco - Fenerbahçe x Kaysespor, 15h -DAZN
Campeonato Alemão -Hoffenheim x RB Leipzig, 15h25 - Fox Sports
Copa da Itália - Juventus x Milan, 16h - DAZN -
Campeonato Português - Sporting x Paços de Ferreira, 17h10 - ESPN Brasil
Para recordar (boxe) - Muhammad Ali x Sonny Linston - Luta de 1965
Sábado 13/6
Campeonato Alemão - Hertha Berlin x Eintracht Frankfurt, 10h20 - ESPN Brasil
Campeonato Alemão - Bayern de Munique x Borussia Moechengladbach, 13h20 - ESPN Brasil
Campeonato Turco - Besiktas x Antalyaspor, 15h - Rede TV e DAZN
Copa da Itália - Napoli x Inter de Milão, 16h - DAZN
Campeonato Espanhol - Mallorca x Barcelona, 17h - Fox Premium
Domingo 14/6
Campeonato Espanhol - Athletic Bilbao x Atlético de Madrid, - 9h - Fox Sports
Campeonato Alemão - Mainz x Augsburg, 10h20 - ESPN Brasil
Campeonato Alemão - Schalke 04 x Bayer Leverkusen, 12h55 - Fox Sports
Campeonato Espanhol - Real Madrid x Eibar, 14h30 - ESPN Brasil
Campeonato Turco - Rizesport x Galatasaray, 15h - DAZN
Para recordar - Final da Mercosul 1999, Palmeiras x Vasco, domingo 16h - Band
Para recordar - Despedida de Garrincha - Domingo, 21h - Gazeta
Segunda-feira
Campeonato Espanhol - Levante x Sevilla, 14h30 ESPN Brasil
Campeonato Turco - Sivaspor x Denizlispor, 15h - DAZN
E MAIS:'Veja: 10 jogadores do Palmeiras que não corresponderamPalmeiras relembra conquista em cima do Corinthians em 93As atrações esportivas que rolam na TV neste fim de semanaDIÁRIO L! DA COPA DE 70: A véspera do duelo contra o Peru E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

