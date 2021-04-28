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futebol

Veja o que o São Paulo precisa para manter Galeano, destaque do time

Atacante paraguaio está emprestado ao Tricolor pelo Rubio Ñú até o final dessa temporada. Para ficar em definitivo com o atleta, clube do Morumbi precisará gastar...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O são Paulo está em grande fase na temporada, com sete vitórias consecutivas e líder geral do Campeonato Paulista. Um dos personagens da equipe no ano é o atacante Galeano, cria das categorias de base do Tricolor. O LANCE! mostra a situação contratual do jogador.
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Apesar de ser revelado em Cotia, o paraguaio está emprestado ao São Paulo pelo Rubio Ñu (PAR), até dezembro deste ano. Vale lembrar que o contrato dele foi prorrogado no começo deste ano, já que o antigo vínculo terminava no final de janeiro.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!Para ter o atleta em definitivo, o Tricolor precisará desembolsar 600 mil dólares (cerca de 3.2 milhões de reais, na cotação de hoje). Segundo apurado pelo LANCE!, a diretoria são-paulina tem interesse na continuação do jogador de 21 anos, que marcou seu primeiro gol no profissional na vitória sobre o Ituano por 3 a 0, no último domingo.
Após essa partida, o jogador comentou sobre a sua chance de permanecer no Morumbi por mais tempo. - Claro que quero ficar. Eles (diretoria do São Paulo) que sabem o que vai acontecer comigo. Vou seguir trabalhando que vai chegar o momento - disse.
Galeano e os companheiros se preparam para a partida contra o Rentistas (URU), na próxima quinta-feira (29), às 21h, no Morumbi, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

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