Veja o que Luan, do São Paulo, pensa sobre semi contra o Grêmio

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo recebe o Grêmio nesta quarta-feira e precisa vencer para conquistar uma vaga na grande final da Copa do Brasil da temporada, sendo que o placar por 1 a 0 para os paulistas leva a decisão para os pênaltis.

- Agora é virar a chave, é o jogo mais importante do ano para a gente, quarta-feira contra o Grêmio. Com certeza a nossa equipe vai concentrar 100% para dar o nosso melhor. Vamos treinar mais do que 100%, dar nosso máximo dentro de campo para poder sair com essa vitória e a classificação para a final da Copa do Brasil – disse o volante Luan em vídeo publicado pela SPFCtv.

> TABELAConfira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro!O conteúdo foi postado para mostrar os bastidores da vitória de 2 a 1 sobre o Fluminense, no último sábado, no Maracanã. O triunfo permitiu que o São Paulo continuasse a se distanciar dos outros clubes na tabela do Campeonato Brasileiro.

- Um jogo muito importante. Nossa equipe conseguiu essa vitória, os três pontos. Conseguimos mais uma vez deixar uma margem para os outros times, e a nossa equipe está focada, com os pés no chão, encarando todos os jogos daqui para frente como se fosse uma final. Com certeza a gente vai descansar para estar bem para quarta-feira – avaliou.

> Retrospectiva: Os 20 momentos mais marcantes do São Paulo na década

O jogo entre São Paulo e Grêmio acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio do Morumbi, e é válido pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Na ida, Diego Souza fez 1 a 0 para os gaúchos. Novo 1 a 0, dessa vez para os paulistas, leva a decisão para os pênaltis, lembrando que gol fora de casa não é critério de desempate nessa competição.