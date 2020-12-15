Veja o provável Grêmio para jogo decisivo contra o Santos

Na manhã desta terça-feira, o Grêmio realizou o último treino antes da partida decisiva contra o Santos, válido pelas quartas de final da Libertadores da América, na Vila Belmiro.Sem muito mistério, Portaluppi definiu o time que vai a campo com um trabalho tático. Logo depois, o elenco treinou cobranças de pênalti e encerrou a atividade.
Na escalação, a principal ausência será o volante Maicon, que teve um desconforto muscular e não viaja com o elenco. Desfalque na ida, Jean Pyerre volta ao time e será o responsável pela armação.
No ataque, Diego Souza permanece com crédito e deixa Churín no banco de reservas. Pepê vai acompanhá-lo no campo ofensivo.
Confira a provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Pedro Geromel, Kannemann (David Braz) e Diogo Barbosa; Darlan, Matheus Henrique e Jean Pyerre; Pinares, Diego Souza e Pepê.