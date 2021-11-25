Veja o provável Bragantino para encarar o América-MG

Após ser derrotado na Copa Sul-Americana pelo Athletico, o Red Bull Bragantino quer esquecer o fatídico vice-campeonato continental e foca no Campeonato Brasileiro.
O primeiro desafio para curar a ressaca ocorre neste fim de semana, quando o Massa Bruta encara o América-MG.
Na briga para ficar no grupo da Libertadores, o técnico Mauricio Barbieri vai com força máxima e pretende sair com os três pontos.
A única baixa será o zagueiro Nathan, que levou o terceiro amarelo e por isso desfalca a equipe no duelo.
Confira a provável escalação do Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar (Luan Cândido); Jadsom, Praxedes e Helinho; Artur, Cuello e Ytalo.