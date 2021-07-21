Veja o golaço de Victor Andrade, que deu a vitória ao Remo sobre o Cruzeiro

Atuação ruim e sem nenhuma força ofensiva e marcação frouxa parecem ter virado sinônimos de jogos do Cruzeiro, que foi derrotado mais uma vez, desta vez pelo Remo por 1 a 0, com um golaço de Victor Andrade para o time paraense. Veja o tento no vídeo acima.

O Cruzeiro estacionou nos 11 pontos, ocupando a 16ª colocação, podendo chegar ao fim da rodada na zona do rebaixamento, enquanto o Remo é o 11º , com 16 pontos.