Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Veja o golaço de Victor Andrade, que deu a vitória ao Remo sobre o Cruzeiro

O time paraense subiu para a 11ª posição na classificação, enquanto a Raposa está "colado" na zona do rebaixamento...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 22:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2021 às 22:30
Atuação ruim e sem nenhuma força ofensiva e marcação frouxa parecem ter virado sinônimos de jogos do Cruzeiro, que foi derrotado mais uma vez, desta vez pelo Remo por 1 a 0, com um golaço de Victor Andrade para o time paraense. Veja o tento no vídeo acima.
O Cruzeiro estacionou nos 11 pontos, ocupando a 16ª colocação, podendo chegar ao fim da rodada na zona do rebaixamento, enquanto o Remo é o 11º , com 16 pontos.
Próximos jogos​A Raposa encara o Vila Nova-GO no sábado, 24 de julho, às 16h30, em Goiânia. O Remo terá pela frente o Londrina na sexta-feira, 23, às 18h, no Estádio do Café. A Raposa está na 16ª posição, com apenas 11 pontos em 13 jogos-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados