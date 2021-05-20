Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Veja o gol de Keno e os melhores momentos de Cerro x Atlético-MG

O time mineiro garantiu o primeiro lugar do Grupo H e ainda pode ser o melhor time da fase de grupos da Libertadores...

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 00:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mai 2021 às 00:13
Crédito: O Galo saiu de Assunção com os três pontos e a ponta da sua chave na Libertadores-(Divulgação / Twitter Conmebol Libertadores
O Atlético-MG garantiu o primeiro lugar do Grupo H da Libertadores, ao derrotar o Cerro Porteño por 1 a 0, gol de Keno, aos 46 minutos do segundo tempo, nesta quarta-feira, 19 de maio, em Assunção, no Paraguai. O resultado mantém o time mineiro com chances reais de ser a melhor equipe desta fase da competição. Foi uma jornada equilibrada do time de Cuca, que colocou alguns reservas, pensando na final do Mineiro. E todos entraram bem em campo, mostrando que tem um elenco competitivo para o restante do torneio. O Galo chegou aos 13 pontos em cinco jogos, segue invicto na Libertadores 2021 e o resultado fez justiça ao maior volume de jogo e qualidade do time diante de um Cerro que, mesmo em casa, mostrou fragilidades. O Galo chegou aos 13 pontos em cinco jogos, segue invicto na Libertadores 2021 e o resultado fez justiça ao maior volume de jogo e qualidade do time diante de um Cerro que, mesmo em casa, mostrou fragilidades.
Próximos jogos do Atlético-MG​A participação do Galo na fase de grupos da Libertadores se encerra no dia 25 de maio, às 21h30, contra o Deportivo La Guaira, no Mineirão. Antes, no sábado, 22, o alvinegro decide com o América-MG o título Mineiro, às 16h30, também no Gigante da Pampulha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prefeitura de Vitória
Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções
Projeto de lei quer tornar crime qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida
PL da Misoginia tem aval de Lula, ressalvas de Flávio, oposição de Zema e silêncio de Caiado
Sirene de polícia
Mulher desmaia após homem agredi-la com barra de ferro em Rio Bananal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados