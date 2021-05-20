Veja o gol de Keno e os melhores momentos de Cerro x Atlético-MG

O Atlético-MG garantiu o primeiro lugar do Grupo H da Libertadores, ao derrotar o Cerro Porteño por 1 a 0, gol de Keno, aos 46 minutos do segundo tempo, nesta quarta-feira, 19 de maio, em Assunção, no Paraguai. O resultado mantém o time mineiro com chances reais de ser a melhor equipe desta fase da competição. Foi uma jornada equilibrada do time de Cuca, que colocou alguns reservas, pensando na final do Mineiro. E todos entraram bem em campo, mostrando que tem um elenco competitivo para o restante do torneio. O Galo chegou aos 13 pontos em cinco jogos, segue invicto na Libertadores 2021 e o resultado fez justiça ao maior volume de jogo e qualidade do time diante de um Cerro que, mesmo em casa, mostrou fragilidades. O Galo chegou aos 13 pontos em cinco jogos, segue invicto na Libertadores 2021 e o resultado fez justiça ao maior volume de jogo e qualidade do time diante de um Cerro que, mesmo em casa, mostrou fragilidades.