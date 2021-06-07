Veja o gol de Hulk que deu a vitória ao Galo sobre o Sport-PE

O Atlético-MG se recuperou da derrota na estreia do Brasileirão para o Fortaleza e conseguiu sua primeira vitória no campeonato, ao derrotar o Sport-PE por 1 a 0, gol de Hulk. O time mineiro foi eficiente, sem fazer uma partida de “encher os olhos”, porém, suficiente para trazer os três pontos e apagar a má atuação do jogo inaugural da equipe no Mineirão. O Galo sobe para a nona colocação, com três pontos, enquanto o time pernambucano ocupa a 14ª posição, com apenas um ponto.