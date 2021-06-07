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futebol

Veja o gol de Hulk que deu a vitória ao Galo sobre o Sport-PE

O atacante do Atlético-MG fez o gol da vitória alvinegra sobre o Leão na Ilha do Retiro...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2021 às 22:37

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 22:37

O Atlético-MG se recuperou da derrota na estreia do Brasileirão para o Fortaleza e conseguiu sua primeira vitória no campeonato, ao derrotar o Sport-PE por 1 a 0, gol de Hulk. O time mineiro foi eficiente, sem fazer uma partida de “encher os olhos”, porém, suficiente para trazer os três pontos e apagar a má atuação do jogo inaugural da equipe no Mineirão. O Galo sobe para a nona colocação, com três pontos, enquanto o time pernambucano ocupa a 14ª posição, com apenas um ponto.
CONFIRA A TABELA COMPLETA DO BRASILEIRÃO 2021
Próximos jogos O Galo fará o duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Remo, no dia 10 de junho, quinta-feira, às 19h, em Belo Horizonte. Pela Série A, o time mineiro entra em campo no dia 13, às 16h, contra o São Paulo, no Mineirão. Já o Sport terá seu próximo compromisso fora de casa, Castelão, às 18h15 do domingo, 13 de junho, contra o Fortaleza. Hulk marcou seu segundo gol no Brasileirão em dois jogos-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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