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futebol

Veja o gol de Dylan Borrero, que deu a vitória ao Galo no clássico contra o América-MG

O colombiano deixou sua marca no duelo, o que manteve o alvinegro no G4 do Brasileiro...

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 21:39

LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2021 às 21:39
No clássico mineiro da rodada pela Série A do Brasileiro, o Atlético-MG saiu vencedor diante do América-MG por 1 a 0, gol de Dylan Borrero, mantendo o Galo no G4 do campeonato, deixando a equipe alvinegra apenas três pontos de distância do líder Palmeiras. O Galo está com 22 pontos, enquanto o Verdão tem 25. O Coelho perdeu pela segunda vez seguida, depois de quatro jogos invicto O time de Vagner Mancini está com nove pontos, na 15ª posição, ficando longe da zona de rebaixamento. O duelo no Independência, neste sábado, 10 de julho, pela 11ª rodada, teve dois tempos distintos. O América foi mais corajoso e buscou mais o gol. Mas, na etapa final deu Galo no domínio da partida e no confronto, levando os três pontos.
Próximos jogos​O Coelho volta a campo no dia 19 de julho, segunda-feira, às 20h, contra o Sport-PE, no Independência. O Galo vai a São Paulo encarar o Corinthians, no sábado, 17, às 19h, na Arena Neo Química. Antes, no dia 13, em La Bombonera, o Atlético joga contra o Boca Juniors, pelo duelo de ida das oitavas de final da Libertadores. O Coelho foi derrotado pela segunda rodada seguida, não evitando a melhor qualidade do Galo-(Mourão Panda/América-MG)

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