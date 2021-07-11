Veja o gol de Dylan Borrero, que deu a vitória ao Galo no clássico contra o América-MG

No clássico mineiro da rodada pela Série A do Brasileiro, o Atlético-MG saiu vencedor diante do América-MG por 1 a 0, gol de Dylan Borrero, mantendo o Galo no G4 do campeonato, deixando a equipe alvinegra apenas três pontos de distância do líder Palmeiras. O Galo está com 22 pontos, enquanto o Verdão tem 25. O Coelho perdeu pela segunda vez seguida, depois de quatro jogos invicto O time de Vagner Mancini está com nove pontos, na 15ª posição, ficando longe da zona de rebaixamento. O duelo no Independência, neste sábado, 10 de julho, pela 11ª rodada, teve dois tempos distintos. O América foi mais corajoso e buscou mais o gol. Mas, na etapa final deu Galo no domínio da partida e no confronto, levando os três pontos.