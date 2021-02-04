Veja o gol da vitória do Goiás sobre o Galo pela 34ª rodada do Brasileirão

Pouco inspirado e ainda esbarrando na sólida defesa do Goiás, que segurou o ataque do Atlético-MG, o Galo foi derrotado pelo Esmeraldino por 1 a 0 , gol de Índio, nesta quarta-feira, 3 de fevereiro, na Serrinha, em Goiânia. A derrota complicou muito a situação alvinegra na luta pelo título do campeonato. Em contrapartida, deu esperanças ao time goiano de ainda se salvar do rebaixamento. O Galo estacionou nos 60 pontos, ficando na terceira posição. Mas, como o São Paulo não jogou na rodada, pois teve o duelo com o Palmeiras adiado, o time mineiro não cai na tabela. Todavia, novo tropeço no próximo jogo, pode colocar sua posição no G4 em risco. A equipe goiana chegou aos 32 pontos e ficou a três do Fortaleza, 17º e do Sport, 16º e primeiro fora da zona do rebaixamento. Foi a oitava vitória do Esmeraldino na competição.