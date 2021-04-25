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futebol

Veja o gol da vitória do Galo sobre o Athletic pelo Campeonato Mineiro

Com time alternativo, o alvinegro superou o rival de São João Del Rei e encerrou a fase de classificação do Estadual com um triunfo...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 21:52

LanceNet

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Publicado em 

24 abr 2021 às 21:52
O Atlético-MG terminou a fase de classificação do Campeonato Mineiro 2021 vencendo o Athletic por 1 a 0, gol de Mariano, neste sábado, 24 de abril, no Independência. A equipe alvinegra, que já estava classificada às semifinais e com a liderança confirmada, chegou aos 27 pontos e terá vantagem na fase de mata-mata. Já a equipe de São João Del Rei encerrou a competição com 13 pontos e está garantido na elite estadual de 2022. O Galo poderá jogar por dois resultados iguais-dois empates ou uma derrota e uma vitória pelo mesmo placar - até o fim da competição, caso chegue à final. Com um time alternativo, pois está de olho no duelo pela Libertadores, na próxima terça-feira, 27, no Mineirão, contra o América de Cali, da Colômbia.
Próximos jogos O Galo entra em campo na terça-feira, 27 de abril, às 19h15, contra o América de Cali, no Mineirão, pela segunda rodada do Grupo H da Libertadores. A primeira partida das semifinais será no próximo fim de semana, dia 1º ou 2 de maio. O rival do alvinegro será conhecido ao fim da 11ª rodada do Estadual.Mariano marcou o gol atleticano diante do Athletic no Horto-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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