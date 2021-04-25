Veja o gol da vitória do Galo sobre o Athletic pelo Campeonato Mineiro

O Atlético-MG terminou a fase de classificação do Campeonato Mineiro 2021 vencendo o Athletic por 1 a 0, gol de Mariano, neste sábado, 24 de abril, no Independência. A equipe alvinegra, que já estava classificada às semifinais e com a liderança confirmada, chegou aos 27 pontos e terá vantagem na fase de mata-mata. Já a equipe de São João Del Rei encerrou a competição com 13 pontos e está garantido na elite estadual de 2022. O Galo poderá jogar por dois resultados iguais-dois empates ou uma derrota e uma vitória pelo mesmo placar - até o fim da competição, caso chegue à final. Com um time alternativo, pois está de olho no duelo pela Libertadores, na próxima terça-feira, 27, no Mineirão, contra o América de Cali, da Colômbia.