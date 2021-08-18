Veja o gol da vitória do Cruzeiro sobre o Náutico nos Aflitos

Náutico e Cruzeiro se enfrentaram nesta terça-feira, 17 de agosto, às 19h, em duelo válido pela 19ª rodada da Série B, a última do primeiro turno. O confronto foi disputado no Estádio dos Aflitos, no Recife.E a Raposa venceu por 1 a 0, gol de Thiago. Foi a quinta derrota seguida do Timbu, que vem piorando a cada rodada no campeonato. Os dois times chegam ao final da primeira parte do campeonato em situações distintas: a Raposa, evoluindo, apesar de ainda ter muitas fragilidades ofensivas e defensivas. Já o Timbu, vem em queda livre e está longe de ser a equipe que liderou a Série B por várias rodadas. A equipe pernambucana está na sexta colocação, com 30 pontos e pode cair na classificação ao fim da rodada. O Cruzeiro de Luxemburgo, invicto há quatro jogos é o 14º, com 21 pontos e ainda sonha com uma reação na competição no segundo turno.