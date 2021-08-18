Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Veja o gol da vitória do Cruzeiro sobre o Náutico nos Aflitos

A Raposa derrotou o Timbu com o gol do atacante Thiago. Foi a quinta derrota seguida da equipe pernambucana...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 21:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2021 às 21:29
Náutico e Cruzeiro se enfrentaram nesta terça-feira, 17 de agosto, às 19h, em duelo válido pela 19ª rodada da Série B, a última do primeiro turno. O confronto foi disputado no Estádio dos Aflitos, no Recife.E a Raposa venceu por 1 a 0, gol de Thiago. Foi a quinta derrota seguida do Timbu, que vem piorando a cada rodada no campeonato. Os dois times chegam ao final da primeira parte do campeonato em situações distintas: a Raposa, evoluindo, apesar de ainda ter muitas fragilidades ofensivas e defensivas. Já o Timbu, vem em queda livre e está longe de ser a equipe que liderou a Série B por várias rodadas. A equipe pernambucana está na sexta colocação, com 30 pontos e pode cair na classificação ao fim da rodada. O Cruzeiro de Luxemburgo, invicto há quatro jogos é o 14º, com 21 pontos e ainda sonha com uma reação na competição no segundo turno.
Próximos jogos O Cruzeiro inicia o segundo turno na sexta-feira, 20 de agosto, diante do Confiança, no Mineirão, às 21h30. Já o Timbu terá o CSA pela frente só no dia 24, terça-feira, no Rei Pelé, em Maceió. O time celeste conseguiu sua segunda vitória nos Aflitos na história do confronto-(TiagoCaldas / CNC)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Neymar
Árbitro erra ao não marcar falta de Neymar em gol sobre o Fluminense
Imagem de destaque
Não é normal: 6 sinais de endometriose que costumam ser ignorados
Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados