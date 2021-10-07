Veja o desempenho de Mozart Santos como técnico do CSA

Crédito: Mozart Santos é o técnico do CSA (Reprodução/Ascom CSA

De volta ao CSA após não emplacar no comando do Cruzeiro, o técnico Mozart começa a embalar no Azulão e sonha com um lugar dentro do G-4.

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Atualmente, o time alagoano aparece na 7ª colocação, com 42 pontos, seis a menos que o Goiás, primeiro time da zona de acesso.

Números

Desde a sua chegada, Mozart Santos dirigiu o Azulão em sete confrontos. No total, ele conseguiu quatro vitórias, dois empates e uma derrota.

Números:

7 jogos

4 vitórias

2 empates

1 derrota

8 gols marcados