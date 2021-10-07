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futebol

Veja o desempenho de Mozart Santos como técnico do CSA

Desde a sua volta, o treinador dirigiu o time em sete partidas e levou a melhor em quatro duelos...

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 18:29

LanceNet

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Publicado em 

07 out 2021 às 18:29
Crédito: Mozart Santos é o técnico do CSA (Reprodução/Ascom CSA
De volta ao CSA após não emplacar no comando do Cruzeiro, o técnico Mozart começa a embalar no Azulão e sonha com um lugar dentro do G-4.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Atualmente, o time alagoano aparece na 7ª colocação, com 42 pontos, seis a menos que o Goiás, primeiro time da zona de acesso.
Números
Desde a sua chegada, Mozart Santos dirigiu o Azulão em sete confrontos. No total, ele conseguiu quatro vitórias, dois empates e uma derrota.
Números:
7 jogos
4 vitórias
2 empates
1 derrota
8 gols marcados
4 gols sofridos

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