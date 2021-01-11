Veja o caminho do Vitória na reta final da Série B

Crédito: Pietro Carpi/ECV

A Série B está na reta final e o torcedor do Vitória novamente liga o sinal de alerta contra o rebaixamento, situação que virou rotina no Leão nos últimos tempos.

+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B

Com 37 pontos, o time se encontra uma posição acima da zona de rebaixamento e precisa das próprias forças para evitar uma nova queda para a Série C.

O primeiro desafio é difícil, já que o Vitória precisa somar pontos diante do Avaí, na Ressacada. O rival ganhou no fim de semana e diminuiu a distância para o G4, fato que aumenta a dificuldade do Rubro-Negro.

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