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futebol

Veja o caminho do Vitória na reta final da Série B

Leão está uma posição acima do Z4 e ainda depende das próprias forças para evitar a queda...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2021 às 16:36

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 16:36

Crédito: Pietro Carpi/ECV
A Série B está na reta final e o torcedor do Vitória novamente liga o sinal de alerta contra o rebaixamento, situação que virou rotina no Leão nos últimos tempos.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B
Com 37 pontos, o time se encontra uma posição acima da zona de rebaixamento e precisa das próprias forças para evitar uma nova queda para a Série C.
O primeiro desafio é difícil, já que o Vitória precisa somar pontos diante do Avaí, na Ressacada. O rival ganhou no fim de semana e diminuiu a distância para o G4, fato que aumenta a dificuldade do Rubro-Negro.
+ Saiba qual era a distância no Brasileirão do primeiro para o segundo colocado desde 2006. Confira!
Na sequência do Avaí, o Vitória terá Chapecoense e Guarani, dois times que estão na parte de cima da tabela e sonham com a elite. Nas duas rodadas finais, o Leão fecha a sua participação contra Botafogo-SP e Brasil e Pelotas.

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