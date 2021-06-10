Veja dez jovens não tão badalados, mas que você deve ficar de olho na Eurocopa

Crédito: Arte LANCE!

Principal torneio de seleções do Velho Continente, a Eurocopa começa nesta sexta-feira. E como de costume, grandes nomes do futebol estarão presentes no torneio. Cristiano Ronaldo, Lewandowski, De Bruyne, Benzema, Kroos, entre outros, desfilarão talento pelas 11 sedes do campeonato.

E em uma competição de alto nível, é normal que jovens também apareçam. Na última Copa do Mundo, por exemplo, Mbappé foi destaque na campeã mundial França com apenas 19 anos. Na Champions League 2020/21, vencida pelo Chelsea em cima do Manchester City, as duas equipes tinham novatos como Mason Mount e Phil Foden, que eram estrelas em seus times.

+ Veja a tabela, os jogos e simule os resultados da Eurocopa!Pensando nisso, o LANCE! separou dez jovens jogadores que podem surpreender na Eurocopa e que você deve ficar de olho. Uns mais conhecidos do público, outros menos, mas talento não falta. Portanto, como dito acima, nomes como Mbappé, Mount, Foden, Saka, Bellingham e Pedri, que estão entre os principais dos principais clubes do mundo, não foram citados.

JAMAL MUSIALA - ALEMANHA

​Idade: 18 anosClube: Bayern de Munique (ALE)Posição: Meia-atacante

​Idade: 19 anosClube: Rennes (FRA)Posição: Atacante

​Idade: 19 anosClube: Chelsea (ING)Posição: Meio-campista

FERRÁN TORRES - ESPANHA

​Idade: 21 anosClube: Manchester City (ING)Posição: Atacante

​Idade: 22 anosClube: Sevilla (ESP)Posição: Zagueiro

​Idade: 19 anosClube: Ajax (HOL)Posição: Meio-campista

​Idade: 22 anosClube: West Ham (ING)Posição: Volante

Volante de origem, Declan Rice também pode atuar como zagueiro. Um dos grandes nomes da boa geração inglesa, que busca o inédito título da Eurocopa, brigará por uma vaga no time titular do técnico Gareth Southgate. O jovem também já especulado em Chelsea e Manchester City.

​Idade: 22 anosClube: Inter de Milão (ITA)Posição: Zagueiro

NUNO MENDES - PORTUGAL

​Idade: 18 anosClube: Sporting (POR)Posição: Lateral-esquerdo