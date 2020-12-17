Veja como votaram os capitães e treinadores de seleções no The Best

Justiça foi feita e o atacante Robert Lewandowski foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa nesta quinta-feira. O jogador do Bayern de Munique desbancou Messi e Cristiano Ronaldo para ficar com o troféu "The Best" pela primeira vez na carreira.
No entanto, a escolha pelo polonês, que era o favorito, não foi unânime. A votação para a honraria da entidade máxima do futebol é feita por treinadores e capitães das seleções, além de jornalistas. E outros nomes também foram citados, como Neymar, que recebeu sete votos.
VEJA COMO VOTARAM OS PRINCIPAIS TREINADORES E CAPITÃES DE SELEÇÃO (TOP-10 RANKING DA FIFA + ALEMANHA E HOLANDA)BÉLGICARoberto Martínez: De Bruyne, Lewandowski e Thiago AlcântaraEden Hazard: Lewandowski, Sergio Ramos e De Bruyne
FRANÇADidier Deschamps: Mbappé, Cristiano Ronaldo e De BruyneHugo Lloris: Lewandowski, Thiago Alcântara e Mbappé
BRASILTite: Neymar, Lewandowski e De BruyneThiago Silva: Neymar, Mbappé e Lewandowski
INGLATERRAGareth Southgate: Lewandowski, Van Dijk e De BruyneHarry Kane: Lewandowski, De Bruyne e Messi
PORTUGALFernando Santos: Cristiano Ronaldo, Lewandowski e NeymarCristiano Ronaldo: Lewandowski, Messi e Mbappé
ESPANHALuis Enrique: Messi, Thiago Alcântara e Sergio RamosSergio Ramos: Lewandowski, Thiago Alcântara e Neymar
ARGENTINALionel Scaloni: Mané, Messi e NeymarLionel Messi: Neymar, Mbappé e Lewandowski
URUGUAIÓscar Tabárez: Lewandowski, Mané e MessiDiego Godín: Messi, Lewandowski e Neymar
MÉXICOGerardo Martino: Lewandowski, Sergio Ramos e De BruyneAndrés Guardado: Lewandowski, Thiago Alcântara e Mané
ITÁLIARoberto Mancini: Messi, Cristiano Ronaldo e NeymarGiorgio Chiellini: Cristiano Ronaldo, Lewandowski e Sergio Ramos
ALEMANHAJoachim Löw: Lewandowski, Mbappé e Sergio RamosManuel Neuer: Lewandowski, De Bruyne e Thiago Alcântara
HOLANDAFrank de Boer: Lewandowski, De Bruyne e MessiVirgil van Dijk: Mané, Salah e Thiago Alcântara