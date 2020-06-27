Veja como terminou a briga na tabela no Campeonato Alemão

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Chegou ao fim a edição 2019/2020 do Campeonato Alemão. Neste sábado, todos os nove jogos da 34ª rodada da competição ocorreram ao mesmo tempo e determinaram posições importantes na tabela. O Bayern de Munique ergueu a taça pela oitava vez consecutiva.

LIGA DOS CAMPEÕESA próxima edição da Champions League terá o Bayern de Munique, campeão da Bundesliga, o Borussia Dortmund, segundo colocado, o RB Leipzig, que ficou em terceiro, e a última vaga ficou com o Borussia Mönchengladbach. No entanto, Bayern de Munique e RB Leipzig ainda disputam a atual edição da Liga dos Campeões e, caso um dos dois seja o campeão, o quinto colocado irá à principal competição europeia, que é o Bayer Leverkusen.

LIGA EUROPA​Os dois clubes classificados para a Liga Europa são Bayer Leverkusen e Hoffenheim, que goleou o Borussia Dortmund neste sábado e conquistou a vaga. O Leverkusen, que ainda pode se beneficiar de um suposto título de Bayern ou Leipzig na Champions, está na atual edição da Liga Europa. Caso conquiste o título, também garante vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Desta forma, o Wolfsburg, que terminou em sétimo e hoje disputaria a fase prévia da Liga Europa, iria direto para a fase de grupos e o Freiburg seria o beneficiado a disputar a fase prévia da competição.

REBAIXAMENTOO Werder Bremen conseguiu escapar do rebaixamento direto e irá disputar o playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão alemã, que terá a última rodada neste domingo. No momento, o Heidenheim é o terceiro colocado. Fortuna Düsseldorf e Paderborn foram rebaixados de forma direta.