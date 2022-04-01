Veja como estão Suíça, Sérvia e Camarões, adversários do Brasil no Grupo G da Copa do Mundo 2022

O Brasil está no Grupo G da Copa do Mundo 2022 com Suíça, Sérvia e Camarões. As equipes da Europa estiveram na mesma chave da equipe de TIte no Mundial da Rússia, em 2018, enquanto o time africano retorna ao torneio após oito anos.COMO VEM A SUÍÇANas Eliminatórias da Copa do Mundo da Uefa, a Suíça caiu no Grupo C, ao lado da Itália. A equipe de Murat Yakın conseguiu encerrar sua participação no torneio de forma invicta e com cinco vitórias em oito jogos. Nos duelos contra a Azzurra, os suíços arrancaram dois empates chaves para sua classificação ao Mundial.

Na Eurocopa, após um início decepcionante no Grupo A, a Suíça conseguiu eliminar a França nos pênaltis após estar perdendo durante o confronto por 3 a 1 para os atuais campeões do mundo. Nas quartas de final, a equipe caiu para a Espanha nos pênaltis após segurar o empate durante os 120 minutos. Não é um time fácil de derrotar.

COMO VEM A SÉRVIA​A Sérvia conseguiu crescer e produzir bons talentos desde a Copa do Mundo de 2018. A seleção é comandada no ataque por Dusan Vlahovic, centroavante de 22 anos contratado pela Juventus no último mês de janeiro e responsável por 21 gols na atual edição do Campeonato Italiano. Além da joia da Velha Senhora, a equipe também possui Tadic e Milinkovic-Savic como grandes nomes.

Nas Eliminatórias do Mundial do Qatar, a Sérvia derrotou Portugal na última rodada e garantiu a liderança do Grupo A e classificação direta para a competição mais importante do futebol. No torneio, o time de Dragan Stojković venceu seis das oito partidas disputadas e encerrou sua participação de maneira invicta.

COMO VEM CAMARÕESNas Eliminatórias Africanas, os Leões conquistaram cinco vitórias em seis jogos no Grupo D, deixaram a Costa do Marfim para trás e chegaram no mata-mata. Após perder o duelo de ida contra a Argélia, Camarões conquistou uma remontada épica graças ao gol de Toko-Ekambi, atacante do Lyon, nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação.

Na Copa Africana de Nações, Camarões também teve uma grande participação e caiu na competição de forma invicta, sendo eliminado para o Egito, na semifinal do torneio, na disputa de pênaltis. A equipe possui grandes nomes, como os atacantes Toko-Ekambi e Choupo-Moting, o meia Anguissa e o goleiro Onana.