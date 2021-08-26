Veja cinco opções que o PSG considera contratar caso acerte a venda de Mbappé ao Real Madrid

Crédito: Saída de Mbappé do PSG pode fazer com que clube francês se movimente no mercado (LOIC VENANCE / AFP

Caso Mbappé deixe o Paris Saint-Germain com destino ao Real Madrid, o clube francês deve se movimentar no mercado de transferências. Segundo o "L'Equipe", o clube de Nasser Al-Khelaifi pensa em cinco nomes para repor a saída do camisa sete. E Cristiano Ronaldo parece estar nos planos.

>> Sorteio nesta quinta! Veja os potes do sorteio da Champions League e possíveis “grupos da morte”Erling Haaland - O atacante norueguês causaria um impacto gigantesco caso chegasse em Paris por ser o melhor jovem centroavante no mundo do futebol. O PSG possui boa relação com Mino Raiola, empresário do atleta, mas o Dortmund não vê com bons olhos negociações após o início da temporada, além do camisa nove ter contrato até 2024.

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Rober Lewandowski - O veterano tem o desejo de deixar o Bayern de Munique, mas possui contrato até 2023. A expectativa era de que o polonês pudesse deixar a Baviera na próxima temporada, mas a necessidade do Paris Saint-Germain dar uma resposta a uma saída de Mbappé poderia acelerar o processo.

Harry Kane - O inglês também é um caso complexo. Daniel Levy, mandatário do Tottenham, barrou a saída do centroavante ao Manchester City recusando uma proposta de 150 milhões de euros. Além disso, o atacante tem contrato até 2024 e disse nas redes sociais que iria permanecer nos Spurs.

Paul Pogba - O meia é um desejo do Paris Saint-Germain e tem contrato com o Manchester United até 2022. O clube inglês corre o risco de perder o atleta sem custos caso o camisa seis não renove seu vínculo com os Diabos Vermelhos, mas pode optar por uma transferência nos próximos dias. No entanto, o jogador vem sendo peço fundamental de Ole Solskjaer.