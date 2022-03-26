futebol

Veja as datas e horários dos jogos do São Paulo na Copa Sul-Americana

Tricolor estreia no dia sete de abril diante do Ayachucho, às 21h30, no Peru...
LanceNet

Publicado em 26 de Março de 2022 às 18:01

A Conmebol divulgou, neste sábado, as datas e os horários dos primeiros jogos pela fase de grupos da Sul-Americana. O São Paulo fará sua estreia contra o peruano Ayacucho, às 21h30, no Estádio Félix Capriles. No Grupo D, o Tricolor também enfrentará o Everton-CHI e Jorge Wilstermann-BOL. As partidas irão acontecer entre os dias 7 de abril e 25 de maio. VEJA A TABELA DA COPA SUL-AMERICANA 2022
Depois da estreia, o São Paulo joga a sua primeira partida em casa na competição, diante do Everton-CHI, no dia 14 de abril, às 19h15. O Tricolor fecha o primeiro turno do grupo contra o Jorge Wilstermann-BOL, fora de casa, às 19h15, no dia 28 de abril.
Após a partida diante dos bolivianos, o adversário será o Everton-CHI, também fora de casa, no dia quatro de maio, às 19h15. Após esse confronto, o São Paulo fecha a fase de grupos com duas partidas em casa: contra o Jorge Wilstermann, dia 19 de maio, às 21h30, e diante do Ayacucho-PER, em duelo marcado para 25 de maio, às 19h15.O São Paulo tentará o bicampeonato da competição continental. A equipe foi campeã em 2012, quando derrotou o Tigre-ARG, na decisão.
VEJA A TABELA COMPLETA DO SÃO PAULO
GRUPO D07/04 - 21h30 - Ayacucho-PER x São Paulo14/04 - 19h15 - São Paulo x Everton-CHI28/04 - 19h15 - Jorge Wilstermann-BOL x São Paulo04/05 - 19h15 - Everton-CHI x São Paulo19/05 - 21h30 - São Paulo x Jorge Wilstermann-BOL25/05 - 19h15 - São Paulo x Ayaucho-PER
Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

