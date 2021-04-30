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Veja as combinações que podem fazer de Manchester City e Inter campeões nacionais neste fim de semana

Times jogam neste sábado, podem ser campeões com quatro rodadas de antecedência em seus respectivos campeonatos, mas precisam de tropeços de rivais, que jogam no domingo...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 20:46

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 20:46
Crédito: Arte Lance!
Duas das principais ligas europeias podem ser definidas neste fim de semana. Líderes de seus respectivos campeonatos, Manchester City e Inter de Milão poderão soltar o grito de campeão no domingo, mas para isso precisarão de secar seus rivais.
+ Veja a tabela do Inglês e veja a tabela do Italiano'CHEIRINHO' DE HEPTA​A brincadeira do "cheirinho de hepta", que ficou popularmente conhecida entre a torcida do Flamengo no Brasil, pode ser aplicada ao Manchester City. O time de Guardiola enfrenta o Crystal Palace neste sábado em meio às semifinais da Champions League. Apesar de já pensar no PSG, o técnico catalão mostrou seriedade antes da partida.
A matemática para a conquista do título antecipado é a seguinte: os Cityzens precisam vencer o time de Londres e torcer por uma derrota do maior rival, o Manchester United, que tem um clássico contra o Liverpool no domingo. Se a combinação acontecer, o Manchester City será campeão inglês pela sétima vez na história, a quinta na era Premier League, e a terceira sob o comando de Guardiola.
Diferentemente do Manchester City, que só tem uma combinação de resultado para ser campeão, a Inter tem três possibilidades de título. O time de Milão, se vencer o Crotone neste sábado, torcerá por qualquer tropeço da Atalanta - seja empate ou derrota - no domingo.
A terceira via é em um possível empate da Nerazzurri. Neste caso, o time de Conte será campeão em uma derrota da Atalanta. Se isso acontecer, a Atalanta poderá até empatar em pontos ao final do campeonato, mas perderá no primeiro critério de desempate, que é o confronto direto.

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