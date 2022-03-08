Veja a provável escalação do Grêmio para o Gre-Nal

O clima no Grêmio antes do Grê-Nal é com tensão e mistério. O técnico Roger Machado realizou treino fechado nesta terça-feira e definiu o time que vai a campo no Beira-Rio.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
O treinador sabe que precisa da vitória para acalmar o ambiente e não quer entregar o jogo ao Colorado.
Sem Diego Souza, machucado e Chirín, afastado, Roger Machado vai de Elias Manoel para tentar surpreender o Inter.
Com 18 pontos conquistados, o Tricolor é vice-líder do Gauchão e precisa do triunfo para voltar ao topo da classificação.
Veja a provável escalação: Brenno; Orejuela, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos, Villasanti e Campaz (Benítez); Janderson (Ferreira), Rildo e Elias Manoel. Técnico: Roger Machado.