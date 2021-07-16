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futebol

Veja a provável escalação do Ceará para encarar o Athletico

Vozão quer manter a invencibilidade de sete jogos contra o Furacão na Arena Castelão...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 18:48

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 18:48
Crédito: (Israel Simonton/Ceará SC
Invicto nas últimas sete partidas, o Ceará volta a campo neste sábado e o adversário é o Athletico, na Arena Castelão.
+ Corinthians não desiste de volante, United encaminha chegada de zagueiro, Lyon rejeita primeira oferta do Flamengo… O Dia do Mercado
Na metade da tabela, o técnico Guto Ferreira quer alavancar o time na competição e promete sufocar o Furacão, que figura as primeiras colocações.
Um dos pontos a favor do Ceará é a Arena Castelão, que neste período de invencibilidade foi palco de dois triunfos.
Escalação
Para o confronto do fim de semana, o Ceará não vai contar com algumas peças. Suspensos pelo STJD, Mendoza e Gabriel Dias estão fora. Jorginho, por questão contratual, não encara o seu time.
Caso não tenha mudança de última hora, o Ceará encara o Athletico com a seguinte formação: Richard, Buiú, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Marlon, Fernando Sobral e Vina; Rick, Lima e Cléber.

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