Veja a provável escalação do Ceará para encarar o Athletico

Crédito: (Israel Simonton/Ceará SC

Invicto nas últimas sete partidas, o Ceará volta a campo neste sábado e o adversário é o Athletico, na Arena Castelão.

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Na metade da tabela, o técnico Guto Ferreira quer alavancar o time na competição e promete sufocar o Furacão, que figura as primeiras colocações.

Um dos pontos a favor do Ceará é a Arena Castelão, que neste período de invencibilidade foi palco de dois triunfos.

Escalação

Para o confronto do fim de semana, o Ceará não vai contar com algumas peças. Suspensos pelo STJD, Mendoza e Gabriel Dias estão fora. Jorginho, por questão contratual, não encara o seu time.