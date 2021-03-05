Veja a nota do Coritiba sobre a desistência no zagueiro Miranda

O sonho de repatriar o zagueiro Miranda acabou para o Coritiba. Nesta sexta-feira, o Coxa se reuniu com o defensor e foi informado que não conseguiu convencer o atleta de continuar a carreira no Couto Pereira.
O principal fator na escolha do zagueiro foi a competitividade do clube para 2021. Rebaixado para a Série B e com dificuldade financeira, o time paranaense ficou em segundo plano.
A oferta do Coitiba para convencer Miranda era apostar no projeto a longo prazo. A ideia tinha um contrato de três anos e depois uma promoção para assumir um cargo na diretoria.
Confira a nota do Coritiba:
O Coritiba Foot Ball Club e o zagueiro Miranda encerraram as negociações para o retorno ao clube neste início de temporada. O atleta encerrou o seu vínculo com o futebol chinês neste início de 2021.
Focado em uma temporada de reestruturação, o Coritiba também monitorou a situação do atleta, que teve o retorno antecipado ao Brasil. Nesta sexta-feira (05), Miranda se reuniu com dirigentes do clube e informou que optou neste momento pela continuidade de sua carreira em outro projeto, com maior calendário esportivo e que proporcione a disputa da Libertadores ainda nesta temporada.