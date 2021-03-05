Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Veja a nota do Coritiba sobre a desistência no zagueiro Miranda

Calendário pesou na escolha do jogador que ficou mais próximo do São Paulo...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 19:09

Crédito: Divulgação/Superliga Chinesa
O sonho de repatriar o zagueiro Miranda acabou para o Coritiba. Nesta sexta-feira, o Coxa se reuniu com o defensor e foi informado que não conseguiu convencer o atleta de continuar a carreira no Couto Pereira.
O principal fator na escolha do zagueiro foi a competitividade do clube para 2021. Rebaixado para a Série B e com dificuldade financeira, o time paranaense ficou em segundo plano.
A oferta do Coitiba para convencer Miranda era apostar no projeto a longo prazo. A ideia tinha um contrato de três anos e depois uma promoção para assumir um cargo na diretoria.
Confira a nota do Coritiba:
O Coritiba Foot Ball Club e o zagueiro Miranda encerraram as negociações para o retorno ao clube neste início de temporada. O atleta encerrou o seu vínculo com o futebol chinês neste início de 2021.
Focado em uma temporada de reestruturação, o Coritiba também monitorou a situação do atleta, que teve o retorno antecipado ao Brasil. Nesta sexta-feira (05), Miranda se reuniu com dirigentes do clube e informou que optou neste momento pela continuidade de sua carreira em outro projeto, com maior calendário esportivo e que proporcione a disputa da Libertadores ainda nesta temporada.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados