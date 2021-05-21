Veja a lista de convocados de Portugal para a Eurocopa

Portugal anunciou a lista de 26 convocados para a disputa da Eurocopa e sem surpresas. Além dos badalados Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e João Félix, a grande novidade da lista ficou por conta de Pedro Gonçalves, que recebe sua primeira convocação após ser artilheiro do Campeonato Português com 23 gols.

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Após o anúncio dos nomes que irão defender Portugal, Fernando Santos afirmou que a seleção é candidata a levantar a taça pela segunda vez consecutiva e mostrou confiança no plantel de jogadores com quem irá trabalhar.

- O título de 2016 é um orgulho, mas não nos faz favoritos, mas somos candidatos. Vamos chegar na Eurocopa para vencer e veremos o que acontece no decorrer do torneio. Tenho grande confiança nos meus jogadores e parto com convicção de que Portugal pode ser campeão.

O treinador também comentou sobre a estreia de Pedro Gonçalves com o elenco após uma temporada espetacular com a camisa do Sporting, que terminou com título da Primeira Liga.

- Ele pode dar à seleção o que deuao Sporting. Tenho informações mais do que necessárias para tomar esta decisão, temos tempo (para trabalhar) e Pedro está aqui pela qualidade que tem.

Veja a lista completa:

Goleiros: Anthony Lopes (Lyon), Rui Patrício (Wolverhampton) e Rui Silva (Granada)

Laterais: João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton), Nuno Mendes (Sporting) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Zagueiros: José Fonte (Lille), Pepe (FC Porto) e Rúben Dias (Manchester City)

Meias: Danilo Pereira (PSG), João Palhinha (Sporting), Rúben Neves (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches (Lille), Sérgio Oliveira (FC Porto) e William Carvalho (Bétis)