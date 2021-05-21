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futebol

Veja a lista de convocados de Portugal para a Eurocopa

Pedro Gonçalves, artilheiro do Campeonato Português com 23 gols, recebe sua primeira convocação. Equipe de Fernando Santos estreia contra a Hungria no dia 15 de junho...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 10:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mai 2021 às 10:09
Portugal anunciou a lista de 26 convocados para a disputa da Eurocopa e sem surpresas. Além dos badalados Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e João Félix, a grande novidade da lista ficou por conta de Pedro Gonçalves, que recebe sua primeira convocação após ser artilheiro do Campeonato Português com 23 gols.
> Veja a tabela da Eurocopa
Após o anúncio dos nomes que irão defender Portugal, Fernando Santos afirmou que a seleção é candidata a levantar a taça pela segunda vez consecutiva e mostrou confiança no plantel de jogadores com quem irá trabalhar.
- O título de 2016 é um orgulho, mas não nos faz favoritos, mas somos candidatos. Vamos chegar na Eurocopa para vencer e veremos o que acontece no decorrer do torneio. Tenho grande confiança nos meus jogadores e parto com convicção de que Portugal pode ser campeão.
O treinador também comentou sobre a estreia de Pedro Gonçalves com o elenco após uma temporada espetacular com a camisa do Sporting, que terminou com título da Primeira Liga.
- Ele pode dar à seleção o que deuao Sporting. Tenho informações mais do que necessárias para tomar esta decisão, temos tempo (para trabalhar) e Pedro está aqui pela qualidade que tem.
Veja a lista completa:
Goleiros: Anthony Lopes (Lyon), Rui Patrício (Wolverhampton) e Rui Silva (Granada)
Laterais: João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton), Nuno Mendes (Sporting) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)
Zagueiros: José Fonte (Lille), Pepe (FC Porto) e Rúben Dias (Manchester City)
Meias: Danilo Pereira (PSG), João Palhinha (Sporting), Rúben Neves (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches (Lille), Sérgio Oliveira (FC Porto) e William Carvalho (Bétis)
Atacantes: Pedro Gonçalves (Sporting), André Silva (Eintracht Frankfurt), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus ), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Guedes (Valência), João Félix (Atlético Madrid) e Rafa Silva (Benfica)

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