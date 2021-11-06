Veja a camisa que o Napoli irá usar em homenagem a Diego Maradona

O Napoli irá homenagear Diego Maradona, um dos maiores jogadores da história do clube italiano, com um uniforme comemorativo no mês que faz um ano da morte do ex-jogador argentino. O fardamento será usado nos jogos contra o Verona, Inter de Milão e Lazio.O rosto de Maradona será estampado no centro da camisa sobreposto ao símbolo de impressões digitais, que representam o legado deixado pelo atacante em Nápoles. Com a equipe italiana, o camisa 10 conquistou cinco títulos, sendo dois Campeonatos Italianos.
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Após a morte do argentino, o Napoli mudou o nome do seu estádio, que passou a se chamar Diego Armando Maradona. Nas ruas do sul da Itália, os torcedores prestaram homenagens e condolências com uma enorme festa em agradecimento ao jogador.
Na atual temporada, o clube italiano, comandado por Luciano Spalletti, é líder do Calcio e busca o primeiro título nacional desde Maradona. Neste domingo, diante do Verona, a equipe busca dar mais um passo na briga ferrenha com o Milan pelo Scudetto.