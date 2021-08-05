Vaza foto de Miguel Borja com a camisa do Grêmio

Crédito: Borja ainda em ação pelo Palmeiras (Sociedade Esportiva Palmeiras / Flickr

O Grêmio ainda não anunciou, mas a foto de Miguel Borja com a camisa do Tricolor já circula nas redes e anima a torcida para a sequência da temporada.

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Com a camisa 9 e sorriso no rosto, Borja viraliza e a expectativa pelo seu anuncio aumenta. A tendência é que ocorra nesta quinta-feira. Concorrência

Em seu novo clube, o centroavante terá a missão de brigar por uma vaga com Diego Souza, que tem sido titular desde a sua chegada.

Para render no Grêmio, Borja conta com a confiança de Luiz Felipe Scolari, que foi seu treinador no Palmeiras.

Valor