Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vasco x RB Bragantino: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Cruz-Maltino volta a campo pelo Campeonato Brasileiro e recebe o time do interior paulista em São Januário em busca de uma vitória para esquecer a eliminação na Copa do Brasil...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 18:18

LanceNet

Crédito: Cano é o artilheiro do Vasco na temporada (Rafael Ribeiro / Vasco
Vasco e Bragantino se enfrentam neste domingo, às 11h, em São Januário, em estados de ânimo opostos. O Cruz-Maltino vem para a partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro em busca de uma vitória que amenize a eliminação na Copa do Brasil no meio da semana diante do Botafogo. O time terá os desfalques de Benitez, Andrey e Ricardo Graça.
O clube de Bragança Paulista, por outro lado, entra em campo embalado pela goleada sobre o Ceará por 4 a 2 na rodada anterior e tenta engatar uma sequência de bons resultados para subir na tabela e deixar a zona de rebaixamento.FICHA TÉCNICA:VASCO X RB BRAGANTINO
Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Data e horário: 27/09/2020, às 11hÁrbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)VAR: Paulo Roberto Alves Junior (PR)Onde ver: Premiere e Tempo Real do LANCE!
VASCO (Técnico: Ramon Menezes)Fernando Miguel, Pikachu (Cayo Tenório), Castan, Miranda, Henrique; Fellipe Bastos (Juninho), Marcos Júnior e Carlinhos (Bruno César); Talles Magno, Cano e Vinícius
Desfalques: Andrey, Ricardo Graça e Benitez (Departamento Médico)Suspensos: -Pendurados: Fellipe Bastos e Cayo Tenório
RB BRAGANTINO (Técnico: Mauricio Barbieri)Júlio César; Raul (Aderlan), Léo Ortiz, Ligger (Léo Realpe) e Edimar; Barreto (Uillian Correia), Lucas Evangelista e Claudinho; Artur, Alerrandro e Bruno Tubarão
Desfalques: NinguémSuspensos: Ricardo Ryller (3º Amarelo)Pendurados: Lucas Evangelista e Claudinho
​PALPITES: Na redação do LANCE!, 70% acreditam em vitória do Vasco, 10%, em um empate o os outros 20% em triunfo do RB Bragantino.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados