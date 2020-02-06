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Futebol

Vasco vence o Oriente Petrolero pela Sul-Americana e Abel respira

O atacante argentino German Cano marcou o gol que garantiu a vitória do time cruz-maltino

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 00:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 00:43
Cano marcou o gol da vitória do Vasco sobre Oriente Petrolero Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco estreou com vitória na Copa Sul-Americana, ao derrotar o Oriente Petrolero (Bolívia), por 1 a 0, nesta quarta-feira (05), em São Januário. Com o resultado, o time do técnico Abel Braga só vai precisar de um empate para seguir na competição internacional, dia 19, em Santa Cruz de la Sierra. A boa partida também tira um pouco do peso das costas do técnico vascaíno.
Apesar das fortes chuvas que castigaram o Rio, mais de 18 mil torcedores compareceram ao jogo. Dentro de campo, a drenagem do gramado de São Januário garantiu um bom toque de bola no primeiro tempo. O Vasco, com mais domínio do jogo, tocou a bola com paciência em busca dos espaços vazios para organizar as jogadas.

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O principal destaque vascaíno foi o jovem atacante Talles Magno, que, com sua velocidade e habilidade, escapou pela direita e fez ótimo cruzamento para Germán Cano. Com um belo toque, mas em impedimento, o argentino abriu o placar, aos 19 minutos. Em vantagem no placar, o Vasco continuou com o mesmo ritmo. Pikachu levou perigo duas vezes ao gol de Banegas, que fez defesa após finalização de Marrony, aos 37 minutos.
O Vasco forçou ainda mais o ritmo no início do segundo tempo. Aos quatro minutos, Pikachu surgiu na direita e cruzou para Marcos Júnior, que acertou a trave. Na sequência, Marrony também teve chance de aumentar a vantagem. Já o Oriente Petrolero, ao contrário da primeira etapa, mostrou um melhor posicionamento para iniciar os contra-ataques e causou problema para o setor chefiado por Leandro Castán.
Mais duas vezes o travessão ajudou a equipe boliviana, aos 26 minutos. Após escanteio da esquerda, Werley finalizou primeiro e depois Marcos Júnior. Pikachu e Talles Magno cansaram no segundo tempo e, com isso, a produção ofensiva do Vasco diminuiu muito, mas o time de Abel merecia uma vantagem um pouco maior. Os bolivianos não demonstraram força para ficar com a vaga no jogo de volta.

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