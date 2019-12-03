Vasco ultrapassa Flamengo e se torna clube brasileiro com mais sócios-torcedores

Torcida do Vasco ouviu o apelo do clube e se associou em massa Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco passou de 33 mil para mais de 140 mil sócios em oito dias, desbancou o rival Flamengo e, nesta terça-feira (3), se tornou o clube brasileiro com o maior número de sócios-torcedores. Há duas semanas, o time cruz-maltino era apenas o oitavo na lista, atrás de Sport, Bahia, Corinthians, Grêmio, Atlético-MG, Internacional e do rival rubro-negro. O aumento no número de associados se deu após uma promoção de Black Friday do clube, com descontos de 50% em todos os planos do programa "Gigante".

O processo evolutivo do quadro de sócios do Vasco já vinha acontecendo, embora de forma mais lenta, desde o início do ano, já que em janeiro eram apenas 21 mil sócios. O programa passou por algumas reformulações e colocou à frente um novo diretor, Eduardo Sá, que está há seis meses no clube. Quando atingiu 100 mil sócios, na sexta-feira passada (29), o presidente vascaíno, Alexandre Campello, estendeu a promoção até o jogo contra a Chapecoense neste domingo (8), na última rodada do Campeonato Brasileiro, e o clube agora trabalha com a meta de 200 mil associações até lá.

O que chama a atenção, porém, é que a categoria mais barata, que foi de R$ 7,98 para R$ 4 não é a que teve o maior número de adesões. Segundo Eduardo Sá, o plano "Caldeirão" que, normalmente, custa R$ 24,98 e está saindo a R$ 12,98, é disparadamente o mais adquirido. Neste plano, o sócio-torcedor tem um desconto de 70% no ingresso de arquibancada. Já o "Camisas Negras", o mais barato e considerado um plano popular, não concede nenhum tipo de desconto na aquisição de ingressos e dá ao associado apenas o direito de participar de sorteios de entradas a cada partida.

Há ainda outro mais barato que o "Caldeirão", que é o "De Norte a Sul", exclusivo para vascaínos de fora do Rio de Janeiro. Ele normalmente custa R$ 14,98 e está saindo a R$ 7,98 na promoção. A categoria dá desconto de 50% na compra de ingressos de arquibancada, prioridade na aquisição nos jogos fora em que o Vasco é o mandante e experiências exclusivas nas partidas que acontecem na cidade do sócio. Todos os três planos dão acesso aos descontos com as empresas parceiras e conveniadas ao programa do "Gigante".

Andrey foi um dos destaques do Vasco na vitória sobre o Cruzeiro que impulsionou ainda mais o crescimento do programa de sócios Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

A adesão ao sócio-torcedor foi tão maciça desde o primeiro dia da promoção que, por diversas vezes, o site do programa travou ou ficou congestionado. Em alguns momentos, o portal teve um pico de 8 mil acessos ao mesmo tempo, o que motivou o Vasco a agir. "Foi feito um ajuste de infraestrutura para uma capacidade maior e também uma otimização de código para evitar processos que exigem mais do banco de dados. Tudo isso através do nosso fornecedor, a FENG", destacou Eduardo Sá.

O volume de associações fora do normal fará, muito provavelmente, que a entrega das carteirinhas demore um pouco mais que o habitual. A ideia, porém, é que elas estejam nas mãos dos novos sócios para o Campeonato Carioca de 2020. "Pretendemos resolver rápido, para que os sócios já possam ir aos jogos do Campeonato Carioca com sua carteirinha", disse Sá.