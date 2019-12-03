Vasco ultrapassa Flamengo e se torna clube brasileiro com mais sócios-torcedores

O Vasco passou de 33 mil para mais de 140 mil sócios em oito dias, desbancou o rival Flamengo e, nesta terça-feira (3), se tornou o clube brasileiro com o maior número de sócios-torcedores. Há duas semanas, o time cruz-maltino era apenas o oitavo na lista, atrás de Sport, Bahia, Corinthians, Grêmio, Atlético-MG, Internacional e do rival rubro-negro. O aumento no número de associados se deu após uma promoção de Black Friday do clube, com descontos de 50% em todos os planos do programa "Gigante".
O processo evolutivo do quadro de sócios do Vasco já vinha acontecendo, embora de forma mais lenta, desde o início do ano, já que em janeiro eram apenas 21 mil sócios. O programa passou por algumas reformulações e colocou à frente um novo diretor, Eduardo Sá, que está há seis meses no clube. Quando atingiu 100 mil sócios, na sexta-feira passada (29), o presidente vascaíno, Alexandre Campello, estendeu a promoção até o jogo contra a Chapecoense neste domingo (8), na última rodada do Campeonato Brasileiro, e o clube agora trabalha com a meta de 200 mil associações até lá.
O que chama a atenção, porém, é que a categoria mais barata, que foi de R$ 7,98 para R$ 4 não é a que teve o maior número de adesões. Segundo Eduardo Sá, o plano "Caldeirão" que, normalmente, custa R$ 24,98 e está saindo a R$ 12,98, é disparadamente o mais adquirido. Neste plano, o sócio-torcedor tem um desconto de 70% no ingresso de arquibancada. Já o "Camisas Negras", o mais barato e considerado um plano popular, não concede nenhum tipo de desconto na aquisição de ingressos e dá ao associado apenas o direito de participar de sorteios de entradas a cada partida.
Há ainda outro mais barato que o "Caldeirão", que é o "De Norte a Sul", exclusivo para vascaínos de fora do Rio de Janeiro. Ele normalmente custa R$ 14,98 e está saindo a R$ 7,98 na promoção. A categoria dá desconto de 50% na compra de ingressos de arquibancada, prioridade na aquisição nos jogos fora em que o Vasco é o mandante e experiências exclusivas nas partidas que acontecem na cidade do sócio. Todos os três planos dão acesso aos descontos com as empresas parceiras e conveniadas ao programa do "Gigante".
A adesão ao sócio-torcedor foi tão maciça desde o primeiro dia da promoção que, por diversas vezes, o site do programa travou ou ficou congestionado. Em alguns momentos, o portal teve um pico de 8 mil acessos ao mesmo tempo, o que motivou o Vasco a agir. "Foi feito um ajuste de infraestrutura para uma capacidade maior e também uma otimização de código para evitar processos que exigem mais do banco de dados. Tudo isso através do nosso fornecedor, a FENG", destacou Eduardo Sá.
O volume de associações fora do normal fará, muito provavelmente, que a entrega das carteirinhas demore um pouco mais que o habitual. A ideia, porém, é que elas estejam nas mãos dos novos sócios para o Campeonato Carioca de 2020. "Pretendemos resolver rápido, para que os sócios já possam ir aos jogos do Campeonato Carioca com sua carteirinha", disse Sá.
Enquanto ainda não possuem suas respectivas carteirinhas, os sócios precisarão imprimir um voucher e trocar por um ingresso físico nas bilheterias de São Januário nos próximos jogos do time cruzmaltino em casa. Este ano o Vasco ainda receberá a Chapecoense, no próximo domingo (8).