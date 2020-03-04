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Sem poder de fogo

Vasco tem time mais coletivo, mas é o que pior finaliza na Série A

Cruz-Maltino entra em campo novamente nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil, e tenta ser mais eficiente na frente do gol
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 10:44

Publicado em 04 de Março de 2020 às 10:44

Abel Braga não tem conseguido fazer o vasco criar chances de gols nas partidas Crédito: Dhavid Normando/Futura Press/Folhapress
A classificação na Copa do Brasil e na Sul-Americana pode enganar quem não tem visto jogos do Vasco em 2020. O início de temporada do time de Abel Braga tem sido pouco animador em termos de atuação e menos ainda se pensar que pouca coisa melhorou desde a estreia contra o Bangu, no empate por 0 a 0 em São Januário. Um sintoma disso está nos gols: o Cruz-Maltino tem o ataque mais ineficaz entre os times da Série A.
São apenas sete gols marcados no ano, menos do que todas as outras equipes que vão disputar a Primeira Divisão do Brasileirão nesta temporada. Para se ter ideia, o atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, sozinho, balançou a rede nove vezes. Apesar disso, é a equipe considerada mais "coletiva". Isso porque todos os gols marcados tiveram uma assistência. Neste quesito, são duas para Yago Pikachu e duas para Talles Magno. Vinícius, Gabriel Pec e Henrique tem uma cada.
De acordo com dados do "Footstats", o Vasco precisou de 541 passes para marcar um gol nos sete jogos válidos pelo Campeonato Carioca até aqui. Na Copa do Brasil, foram precisos 421 passes para o gol contra o Altos-PI, no empate por 1 a 1 em Teresina.
O confronto contra a equipe piauiense, inclusive, marcou o jogo em que os vascaínos encontraram a maior dificuldade para marcar. Foram 25 finalizações e apenas um gol. No desembarque após a partida, o volante Andrey classificou como "sufoco", apesar de a equipe ter dominado o jogo e avançado mesmo com a igualdade no placar.
O Cruz-Maltino ainda não venceu uma partida por mais de dois gols de vantagem e marcou mais de uma vez apenas contra a Portuguesa, quando venceu por 3 a 2 pela última rodada da Taça Guanabara.
Nesta quinta-feira, o Vasco volta a entrar em campo. Em jogo, a classificação à próxima fase da Copa do Brasil contra o ABC, em partida no Maracanã, às 21h30.

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