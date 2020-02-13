Vasco sofre, só empata com o Altos-PI, mas avança na Copa do Brasil

Cano marcou o gol que assegurou o empate e a classificação para a 2ª fase da Copa do Brasil Crédito: Reprodução/CBF

O Vasco jogou mal, mas empatou com o Altos-PI, nesta quarta-feira (12) à noite, em Teresina, por 1 a 1, e garantiu vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Com o resultado, o time do técnico Abel Braga vai enfrentar o CRB, de Alagoas. A equipe carioca teve o domínio da partida e perdeu várias chances de gol, mas no final, com medo de levar um gol e ser eliminado, abdicou do ataque e por pouco não foi surpreendido pelo limitado time piauiense.

O primeiro tempo foi todo do Vasco, que poderia ter feito dois gols antes dos primeiros 20 minutos, com Marrony e Talles Magno. Mas foi o Altos que abriu o placar, aos 19 pontos, com um gol contra de Marrony, que desviou de cabeça, após falta cobrada na intermediária pelo lado direito. O árbitro Dyorgines Jose Padovani de Andrade, do Espírito Santo, curiosamente, anotou na súmula gol para Rafael Carioca.

A partir daí, o Vasco acumulou uma série de oportunidades. O goleiro Rodrigo Ramos, de 40 anos, foi o grande destaque do time piauiense, com pelo menos três grandes defesas. O principal momento do arqueiro ocorreu aos 39 minutos, quando as finalizações de Marrony e Cano foram defendidas. O destaque pelo lado do Vasco foi o meia Marcos Júnior, autor de três passes, que por muito pouco não resultaram em gol para o time carioca. Mas após tanto insistir o Vasco conseguiu o empate, após jogada rápida, que Talles Magno colocou Cano mais uma vez diante de Rodrigo Ramos. Desta vez o argentino não desperdiçou: 1 a 1. Abel Braga festejou como se fosse um título.

No segundo tempo, o Vasco diminuiu a pressão, enquanto o Altos demonstrou falta de preparo físico para buscar a vitória. Com isso, o jogo perdeu ritmo. O clima ficou quente apenas aos nove minutos, quando Alberto fez falta feia em Andrey e levou cartão amarelo. O capitão Leandro Castán reclamou muito e o juiz precisou intervir para evitar uma confusão maior.