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Futebol

Vasco sofre, mas derrota o ABC e avança na Copa do Brasil

O atacante argentino Cano marcou o gol que garantiu o triunfo do Gigante da Colina

Publicado em 05 de Março de 2020 às 23:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 23:44
German Cano jogador do Vasco comemora seu gol com Marrony Crédito: Thiago Ribeiro/Agif
Foi com mais transpiração do que inspiração. Foi até com uma boa dose de sofrimento, mas o Vasco venceu o ABC por 1 a 0, no Maracanã, na noite desta quinta-feira (05) e se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. Artilheiro do time na temporada, o atacante argentino German Cano marcou o gol da vitória para o alívio dos torcedores que compareceram ao estádio e também para tranquilizar o técnico Abel Braga, que balança no cargo. 
O time cruz-maltino encara o Goiás na terceira fase, etapa em que o regulamento muda mais uma vez. Agora os confrontos serão definidos em dois jogos. O Vasco joga o primeiro jogo no Rio de Janeiro e o segundo em Goiás. As datas das partidas ainda não foram definidas pela CBF.

O Jogo 

Em um primeiro tempo de futebol muito pobre, o Vasco tentou tomar as rédeas da partida, mas faltou qualidade. O time de Abel Braga até conseguiu criar boas chances, mas pecou na finalização. Já o ABC mostrou muito respeito e pouco atacou. O time potiguar se animou apenas na reta final, mas também não conseguiu surpreender o Gigante da Colina. No fim, niguém conseguiu balançar as redes. 
Na segunda etapa, as equipes voltaram mais determinadas. O Vasco criou duas boas chances logo nos primeiros minutos, mas Guarín e Marrony desperdiçaram. Na sequência, o ABC perdeu um gol inacreditável. O atacante Paulo Sergio recebeu cruzamento pela direita, mesmo com o goleiro Fernando Miguel batido, chutou no travessão. Parece que o susto fez o Vasco chegar ao gol. Aos 15 minutos, Marrony cruzou da esquerda e Cano só escorou para as redes. Daí em diante, o Vasco reduziu o ritmo e não conseguiu ampliar o placar. O ABC pressionou no fim, mas não conseguiu empatar. Vitória sofrida que fez o Vasco ser vaiado na saída de campo.

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