Vasco quer fazer período de treinos no Espírito Santo durante a Copa

O time do Vasco pretende fazer um período de treinos no Espírito Santo durante a Copa do Mundo da Rússia. Quem garante é o dono do CT China Park, Valdeir Nunes, que revelou que uma comitiva da equipe cruzmaltina irá visitar o estado no próximo dia 29 de maio para conhecer as instalações.

O elenco do Vasco chega no final de junho ao Espírito Santo Crédito: Paulo Fernandes/Vasco.com.br

O dono do Parque do China confirmou ainda que o ex-goleiro Carlos Germano e o agente esportivo Márcio Henrique Thomaz estão intermediando as negociações com o Vasco.

A reportagem do GloboEsporte.com consultou o Vasco e de acordo com a assessoria de imprensa, a equipe recebeu uma proposta e está analisando. Paulo Pelaipe (diretor executivo de futebol), Newton Drummond (gerente de futebol) e Ricardo Henriques (preparador físico) vão visitar as dependências no dia 29.