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Cruz-Maltino no ES

Vasco quer fazer período de treinos no Espírito Santo durante a Copa

O China Park, em Domingos Martins, seria a casa cruz-maltina durante um período de 12 dias, em julho

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 17:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 17:12
O time do Vasco pretende fazer um período de treinos no Espírito Santo durante a Copa do Mundo da Rússia. Quem garante é o dono do CT China Park, Valdeir Nunes, que revelou que uma comitiva da equipe cruzmaltina irá visitar o estado no próximo dia 29 de maio para conhecer as instalações.
O elenco do Vasco chega no final de junho ao Espírito Santo Crédito: Paulo Fernandes/Vasco.com.br
O dono do Parque do China confirmou ainda que o ex-goleiro Carlos Germano e o agente esportivo Márcio Henrique Thomaz estão intermediando as negociações com o Vasco.
A reportagem do GloboEsporte.com consultou o Vasco e de acordo com a assessoria de imprensa, a equipe recebeu uma proposta e está analisando. Paulo Pelaipe (diretor executivo de futebol), Newton Drummond (gerente de futebol) e Ricardo Henriques (preparador físico) vão visitar as dependências no dia 29.
Além do período de treinos, que seria de 10 a 12 dias, está sendo planejado um amistoso para o dia 8 de julho e o adversário provavelmente será a Desportiva Ferroviária, que na época deverá estar em ritmo forte de pré-temporada para a disputa da Copa Espírito Santo 2018.

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