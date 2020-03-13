Vasco joga mal e perde em casa para o Goiás pela Copa do Brasil

Leandro Castan jogador do Vasco durante partida contra o Goias no estadio Sao Januario Crédito: Thiago Ribeiro/Agif

Decepção na Colina. Em mais uma partida de baixo nível técnico, o Vasco foi derrotado pelo Goiás por 1 a 0, nesta quinta-feira (12), em São Januário, e vai em desvantagem para o segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O zagueiro Fábio Sanches marcou o gol da vitória do Esmeraldino.

O Gigante da Colina agora volta suas atenções para o clássico contra o Fluminense, no próximo sábado (14), às 18h, no Maracanã. Pela Copa do Brasil, a equipe de Abel Braga volta a enfrentar o Goiás na próxima quarta-feira, às 21:30, em Goiás.

O Jogo

O Goiás não sentiu a pressão de São Januário e pressionou o Vasco desde o começo da partida. Logo aos 10 minutos, Rafael Moura tabelou com Daniel Bessa dentro da área e, sozinho, chutou cruzado, mas Fernando Miguel fez boa defesa com o braço direito. Na sequência, aos 11, Keko quase marcou um golaço. O atacante recebeu a bola, dominou, ajeitou a bola para o alto e emendou uma bicicleta. Fernando Miguel, mais uma vez, salvou a pátria do Gigante da Colina. O Cruz-Maltino respondeu com seu artilheiro argentino. Em contra-ataque puxado por Andrey, o meia abriu para Vinícius na ponta direita e recebeu de volta chutando de primeira. O goleiro Tadeu fez grande defesa e acabou dando rebote dentro da pequena área. A bola, quase em cima da linha, foi empurrada por Cano para o fundo das redes, mas o camisa 14 usou as mãos para marcar e, por isso, o árbitro anulou o gol.

O Vasco não conseguia assumir o controle do jogo e o Goiás seguia sua pressão. Aos 26, Keko assustou novamente o torcedor vascaíno. O atacante arriscou uma falta de muito longe e carimbou o travessão de Fernando Miguel. O primeiro tempo do Vasco era muito ruim e o castigo veio no fim. Aos 43, em cobrança de falta para dentro da área, bola foi desviada na primeira trave, e Sanches, na segunda, tocou para dentro do gol. O clima em São Januário mudou instantaneamente no fim da primeira etapa. O que antes era apoio, virou cobrança e pressão para equipe de Abel Braga.