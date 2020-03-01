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1x1

Vasco joga mal, e fica no empate com Resende na estreia na Taça Rio

Vasco frustrou seus torcedores após dez dias somente treinando e ficou no empate em 1 a 1 com o Resende neste sábado (29)

Publicado em 29 de Fevereiro de 2020 às 21:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 fev 2020 às 21:35
Vasco empata com o Resende em Volta Redonda na estreia da Taça Rio Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Com um futebol pobre e nem um pouco empolgante, o Vasco frustrou seus torcedores após dez dias somente treinando e ficou no empate em 1 a 1 com o Resende neste sábado (29), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela estreia na Taça Rio. Os gols foram marcados por Thauan -para os mandantes- e Andrey -para os vascaínos.
A nova atuação ruim da equipe na temporada gerou muitas vaias dos torcedores presentes, principalmente ao técnico Abel Braga.
Na próxima quinta-feira (5), o Vasco vira a chave para a Copa do Brasil e recebe o ABC pela segunda fase da competição.

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Mesmo ainda não estando em sua forma física ideal, Fredy Guarín fez sua estreia e foi ovacionado pelos torcedores. Preservado no primeiro tempo, ele entrou em campo na volta do intervalo e iniciou com bons passes e lançamentos, mas caiu de rendimento e sentiu a falta de ritmo de jogo.
Muito criticado pela torcida, o lateral esquerdo Henrique fez sua melhor partida na temporada, chegando bem à linha de fundo e dando a assistência para o gol de Andrey.
Já Werley e Raul cederam muitos espaços e se atrapalharam no gol de Thauan, numa falha de posicionamento no setor direito. O Resende abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo quando Rezende tabelou com Kevyn, Werley e Raul se atrapalharam, e Thauan chegou escorando de letra para o fundo do gol.
Logo após o Vasco sofrer o gol, o técnico Abel Braga passou a ser vaiado pelos torcedores. As críticas têm sido uma constante neste início de trabalho do treinador.
O Vasco empatou dez minutos depois, quando a torcida já vaiava muito o time e o técnico Abel Braga. Henrique foi à linha de fundo, cruzou para trás e Andrey chegou chutando de primeira. A bola ainda desviou na zaga do Resende e morreu no fundo da rede.
O Vasco se mostrou um time sonolento, sem inspiração e criatividade, como tem sido a tônica na temporada. Abel apostou em Ribamar no ataque com Cano e Marrony, mas a opção no funcionou. No segundo tempo, colocou Guarín e Vinícius, como a maioria dos torcedores desejava, e a equipe melhorou.
Mesmo ainda não estando regularizado, o recém-contratado meia Martín Benítez fez questão de comparecer ao estádio Raulino de Oliveira para acompanhar a partida entre Vasco e Volta Redonda. A expectativa é que ele já seja relacionado para a partida da próxima quinta-feira, contra o ABC, pela Copa do Brasil, no Maracanã.
Depois de viajar com a família para a Europa, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, também esteve presente no Raulino de Oliveira e esteve ao lado de Benítez acompanhando a partida.
Desde o início da temporada com uma parceria com o Lyon (FRA), o Resende atuou com um uniforme que continha um escudo do clube francês. No acordo, os estrangeiros têm a possibilidade de realizar um intercâmbio.

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